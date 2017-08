Madagascar: Aéroport de Nosy-Be - Lancement des travaux de rénovation

Dès septembre 2017, le chantier au niveau de l'aéroport de Fascène à Nosy-Be va démarrer par le renforcement de la piste d'atterrissage avec la réfection de la buse sous piste à son extrémité nord.

La prochaine étape sera la remise en état de la couche de roulement qui est en ce moment fissurée. C'est ce qu'on a appris lors du lancement des travaux par Ravinala Airports, samedi dernier. Une cérémonie traditionnelle y a été organisée en présence de la population locale suivie de la distribution de viande de zébu ou « nofon-kena mitam-pihavanana », à cette occasion.

Renforcer l'attractivité. Toutes les conditions sont ainsi remplies pour commencer dans les meilleures conditions la rénovation du Terminal international de l'aéroport de Nosy- Be dont les travaux s'étaleront sur une année. « La confortation de la piste est un gage de sécurité pour les passagers. Elle va également renforcer l'attractivité de l'aéroport de Nosy- Be qui doit séduire de nouvelles compagnies internationales et attirer plus de touristes », selon les explications de Ravinala Airports.

Outre les travaux relatifs à la piste d'aviation, la mise en place d'une station de traitement des eaux sera, quant à elle, achevée dès le mois de novembre prochain. La remise aux normes de l'incinérateur pour le traitement des déchets est aussi prévue, dans cette optique. Par contre, la réfection des façades et l'augmentation de la capacité d'accueil par le biais de la mise en place d'auvent et le réaménagement des salles d'embarquement sont prévus dans les prochains mois.

Infrastructures modernes. Notons que ces travaux sont exécutés par CMBI regroupant les sociétés Colas Madagascar et Bouygues Bâtiment International dont le savoir-faire et l'expérience sont reconnus dans leurs domaines respectifs. Ravinala Airports a déjà procédé à la sécurisation des installations électriques, à la restructuration du Queuing afin de mieux organiser le ckeck-in des passagers. Dans la même foulée, un travail de fond est en cours afin de permettre à l'aéroport de Fascène Nosy- Be d'accueillir conformément aux normes du frêt à l'international. Il faut savoir que la gestion de l'aéroport est confiée à Ravinala Airports tandis que l'ADEMA, pour sa part, continue à assurer la partie relative à la navigation aérienne, la gestion de la tour de contrôle, aux services de pompiers et au balisage lumineux de la piste.

Rappelons que ce projet d'envergure entre dans le cadre des Projets Présidentiels visant à doter la Grande Ile d'infrastructures modernes. En effet, la mise aux normes de l'aéroport de Fascène Nosy- Be permettra de promouvoir le développement des routes aériennes ainsi que la croissance du trafic. Elle constitue de ce fait un moteur important pour le développement touristique et économique de ce pôle touristique et de la Grande Ile, en général.