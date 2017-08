Madagascar: Omnisports - Les sportifs fianarois à l'honneur

Chez les hommes, la finale a opposé la formation du Barot's à Mario et qui a vu la victoire de ce dernier sur le score de 13 à 12. Du côté des dames, les Rakotomavo ont pris le dessus sur les basketteuses du Dalia par 16 à 9. Des concours de sport traditionnel ont été prévus par l'organisateur comme le Tsignarignarigna et le Hazo Malama. Chaque année, ces rencontres sont organisées dans le dessein de raffermir la solidarité entre les jeunes.

Les jeunes des régions ont partagé leurs joutes dans plusieurs disciplines sportives. Huit équipes chez les garçons et trois du côté des dames ont participé au tournoi de football. La formation de Maitso Volo s'est imposée face à Demoka en finale sur le score de 2 buts à 0 et chez les filles la victoire finale est revenue à l'équipe du Jeune Leader après avoir battu l'équipe d'Antanifotsy par 1 but à 0. En basket-ball 3×3, le tournoi a vu la participation de 11 équipes dont huit masculines et trois féminines.

