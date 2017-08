Madagascar: Augustin Andriamananoro - Fils d'une épicière, il a créé un logiciel informatique

Né le 14 août 1968 à Befelatanana, Augustin Andriamananoro fêtera donc ses 49 printemps aujourd'hui.

Contrairement aux autres politiciens qui ont hérité de l'identité de leurs parents et/ou de leurs aînés pour lancer leur carrière, l'ancien ministre des Télécommunications, des Postes et des Nouvelles technologies quant à lui, a pu percer grâce à la persévérance, à la loyauté et à la fidélité. Issu d'une famille modeste de huit enfants (trois garçons et cinq filles), il a passé toute son enfance dans le quartier d'Ambodin'Isotry. D'ailleurs, Augustin Andriamananoro est l'exemple type d'un élève ayant passé la totalité de sa scolarité dans des établissements publics. En effet, il a passé ses études primaires à l'Ecole Primaire Publique (EPP) d'Ambodin'Isotry, puis au CEG des 67Ha et au Lycée Jules Ferry Faravohitra avant d'intégrer la Faculté de Droit à l'Université d'Antananarivo.

Ses périodes de vacances, il les passe avec ses frères et sœurs dans son village d'origine à Soamahamanina. Son père Razafindranaivo est un fonctionnaire retraité du Service d'Exploitation de la Poste. Quant à sa mère Ravaonarivo Cécile, elle était épicière dans le quartier d'Ambodin'Isotry. Issu d'une famille très croyante, Augustin Andriamananoro n'a jamais caché son appartenance à l'Eglise catholique. Dès l'âge de cinq ans, il a été un enfant de chœur à l'Eglise Sainte Thérèse de l'Enfant de Jésus à Isotry. Il a reçu tous les sacrements de l'église et se marie avec Volanirina Razakamanana à l'Eglise Saint Aspais de Melun en France le 27 août 1994. Il est père de trois enfants (Sophie, Estelle et Timothée)dont il est très fier.

Parcours professionnel. Passionné de Communication, d'Arts plastiques et de tout ce qui a trait à l'audiovisuel en général, il a eu un parcours professionnel assez atypique. Alors qu'il venait à peine d'obtenir son baccalauréat en 1986, il a intégré son premier métier en tant que Dessinateur Scénariste en Bandes dessinées. Il a d'ailleurs profité de notre entrevue pour adresser ses reconnaissances envers ceux qui lui ont donné cette chance d'éditer ses œuvres à l'époque, parmi lesquels, les éditions « Tsileondriaka », très connues du public par les séries de bandes dessinées de la fin des années 80. Pendant qu'il poursuivait ses études universitaires au début des années 90, il a commencé à s'intéresser à l'audiovisuel.

Il avait ainsi démarré sa carrière de Reporter Caméraman, puis réalisateur Vidéaste à l' « Agence TV Report TAHINA ». Sa passion poussait sa curiosité à apprendre la magie de la P.A.O (Publication Assistée par Ordinateur). Après trois années d'expérience en tant que Technicien Réalisateur Multimédia à l'Agence Horizon Communication, il a ensuite intégré la Société « C-net », qui recrutait des développeurs en multimédia pour répondre aux nouveaux besoins du marché de la « E-formation ». Il a débuté en tant que Technicien en Hardware pour installer les composants électroniques des ordinateurs, puis progressivement, développeur des applications, Administrateur de réseaux et Créateur de sites internet et des IntraNet.

« Cahier de Texte ». Augustin Andriamananoro est le père d'un Logiciel appelé « Cahier de Texte » expérimenté dans le milieu de l'Education nationale via son Intranet. Il a donc étoffé ses expériences dans les études et Régulation du Secteur des Nouvelles Technologies, lorsqu'il exerçait de 2011 à 2014 la fonction de Directeur Général de l'Autorité de Régulation des Télécommunications à Madagascar (OMERT). Il est également titulaire d'un Diplôme de Mini MBA en Télécommunications qu'il a obtenu au Texas Southern University, après avoir complété ses formations en janvier 2013 à l'Institut International de Management, en Galilée - Israël.

De 2000 à 2004, il travaillait comme Consultant-Chef de Projet pour le Fonds européen auprès de la Région les Archipels de la Guadeloupe. Sa mission consistait à structurer des projets éligibles pour les financements du DOCUP, (Document Unique de Programmation). Fort de ses expériences dans le cadre du financement, la gestion, l'implantation et le suivi des projets de développement aux Antilles françaises, il a décidé de retourner à Madagascar en 2005 pour créer sa propre entreprise en apportant des projets innovants à la Grande Ile. Il a d'ailleurs été parmi les premiers promoteurs de « l'outsourcing ».

Une pratique qui consiste à externaliser vers un prestataire spécialisé certaines tâches dans le domaine du marketing et de la relation clients à Madagascar et dans l'Océan Indien. Avec son Groupe « Osmosis Business Solution », il était parmi les précurseurs dans le domaine de « l'offshore » avec la délocalisation des projets ambitieux tels que la réécriture et la maintenance des logiciels, ou encore du Centre d'appel délocalisé pour des clients en Europe.

Arrestation. Cela fait dix ans qu'Augustin Andriamananoro s'engage dans la politique. En 2007, il était conseiller spécial résidant à l'étranger auprès de la Commune Urbaine d'Antananarivo, lorsqu'Andry Rajoelina était maire. Il était aussi membre du gouvernement durant la période transitoire, puis Président du Conseil d'Administration de la Société Nationale de Participation (SONAPAR) jusqu'en 2014. Il occupe aussi le poste de Vice-président national du MAPAR. Son parcours politique a surtout été marqué par son arrestation par l'Emmoreg le 10 décembre 2016 alors qu'il assistait à l'enterrement d'un de ses proches. Augustin Andriamananoro a passé la fête de Noël à la prison d'Antanimora. Suite à l'affaire Soamahamanina, il a été condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis.