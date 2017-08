Madagascar: Mariage - Briand et Onitiana se sont dit Oui

En revanche, aucune figure politique n'a été conviée à la cérémonie dont l'office religieux a été dirigé par le pasteur Ramahefason Fampiononana du FPVM. Midi Madagasikara adresse ses félicitations et tous ses vœux de bonheur aux « just married » qui étaient tout feu tout flamme. A l'image du feu d'artifice qui a clôturé en beauté la fête en début de soirée.

En signe de leur engagement, ils se sont échangé des alliances. Et ce, 5 ans après s'être connus au cours du voyage d'études en Inde du CEDES dont des sortants ont été d'ailleurs invités au mariage qui a été évidemment célébré en présence des proches et membres des deux familles.

En fait, les gardes étaient là pour le président de la République qui a assisté avec son épouse au mariage d'Onitiana Realy Voahariniaina et de Briand Joseph Andrianirina à la Villa Les Calanques à Ambohimiandra au nom de l'amitié qui lie les deux couples. Tout particulièrement la Première Dame et la mariée. La ministre de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme et le DG de l'ANRE (un organisme rattaché à la Présidence de la République) se sont dit Oui devant Dieu et devant les hommes. En choisissant comme verset l'épître aux Hébreux (13.4a) « Le mariage doit être honoré par tous ».

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.