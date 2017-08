Madagascar: Farakely - Concert de promotion vendredi prochain

Farakely, qui prépare actuellement son premier album « Tafaray samy isika », le présentera en live ce vendredi 18 août à partir de 19h au CC Esca Antanimena. Un concert de promotion où elle invitera ses amis artistes.

La chanteuse est en pleine préparation de son concert de promotion, l'occasion de la sortie prochaine de son album, « Tafara samy isika », qui aura lieu au CC Esca le 18 août prochain. Des heures et des heures de répétition avec ses musiciens et ses invités, puisque pour sa première scène en solo, elle a voulu appeler ses amis, ceux qui ont toujours évolué avec ou autour d'elle. Il y aura le groupe Randrantelo, dont elle fait d'ailleurs toujours partie, mais aussi Dama, Laza et Alain Rabetrano. Néanmoins, pour ce premier concert, il y sera surtout question de la présentation de ses propres chansons, celles qui font cet album.

Inspirations. Farakely n'est pas un visage inconnu de la scène musicale locale. Cela fait quelques années qu'elle évolue dans la variété locale, d'abord avec son frère, mais elle acquiert encore plus de notoriété au sein du groupe Randrantelo. Farakely en est aujourd'hui à un tournant de sa carrière, car désormais, elle veut voler de ses propres ailes. Et il y a de quoi car la chanteuse écrit et compose et veut partager ses inspirations avec le public. Et puis Farakely veut aussi montrer que dans son répertoire figurent des chansons de divers horizons, plus actuelles et plus groovy. On attend impatiemment de la voir sur scène !