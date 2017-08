Madagascar: SOS Santé - Elan de solidarité pour Novah Dakoto

L'artiste Novah Dakoto, chanteur renommé de la génération Kaiamba, est malade. Ses amis artistes lui ont concocté un cabaret de solidarité pour collecter des fonds afin de l'aider, samedi dernier au Telozoro Andrefan'Ambohijanahary. Grâce à cela, un volontaire va le prendre en charge à partir de ce mardi.

Pour venir en aide à leu ami Novah Dakoto, artiste très connu de la scène kaiamba qui a signé plusieurs tubes, dont le fameux « Miverena aty Antsihanaka aty », un cabaret a eu lieu samedi dernier au Telozoro à Andrfan'Ambohijanahary. Plusieurs artistes ont participé à cet élan de solidarité, comme Soulanga, Nantenaina, Nonoh Ratelo , Sefo du groupe Johary... et Novah Dakoto lui-même, qui, malgré sa paralysie, a pu s'y rendre et chanter avec ses amis. Outre, les artistes, on a pu compter sur la générosité du public et de quelques personnalités venues apporter leur contribution à cet artiste et à sa famille. Car le coût de son traitement est élevé et cela fait quelques années qu'il est inapte à marcher. Samedi, il a pu collecter 1 200 000 Ar en espèce, avec les donations par mobile banking. Et une personne de bonne volonté a même annoncé qu'elle prendra en charge ses soins à partir de ce mardi.

Attaque. L'histoire est tout de même surprenante, autant dire qu'il ne faut pas être au mauvais endroit au mauvais moment. Le 12 juillet 2012, alors qu'il était rentré un peu tard, à Andreba, Ambatondrazaka, des personnes malintentionnées l'avaient attaqué. Le pauvre avait perdu connaissance et ne s'était réveillé qu'au beau milieu de la nuit., heure à laquelle des sorcières rodaient tout autour. Ces dernières lui ont même fait du mal, si bien qu'il est retombé inconscient. Le matin, lorsqu'enfin quelqu'un l'a ramené chez lui, le mal a pris tout son corps. D'abord hospitalisé à l'hôpital d'Ambatondrazaka le 16 juillet de la même année, il a du être évacué à Antananarivo à l'hôpital HJRA pour y recevoir des soins. Sa santé s'est améliorée, mais ses jambes sont depuis paralysées. Aujourd'hui, sa santé n'est guère meilleure, et c'est pour cette raison que ce cabaret a été organisé pour lui.