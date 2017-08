Madagascar: Combustibles domestiques - Le gaz très utilisé en période de vacances

Vitogaz a décidé d'appliquer une promotion sur le « fatapera gaz » au profit des familles.

Toamasina, Mahajanga, Antsirabe, Toliara ou Fianarantsoa... Les grandes villes malgaches sont très visitées par les vacanciers, surtout en ce mois d'août. Histoire de limiter les dépenses, beaucoup de familles partent avec des outils de cuisson pour préparer elles-mêmes petit déjeuner, repas et dîner. Le « fatapera gaz », figure parmi les ustensiles indispensables aux vacanciers. Raison pour laquelle d'ailleurs, Vitogaz, a décidé d'appliquer une promotion sur ce produit avec une baisse de -20 pour cent sur le brûleur et le socle. Une aubaine en somme pour les utilisateurs de Vitogaz. Surtout en cette période hivernale où de plus en plus de foyers utilisent le gaz pour le chauffage ou la production d'eau chaude. Et avec les avantages qui en découlent.

Avantages. Pour bénéficier justement des avantages du gaz et l'utiliser en toute quiétude, voici un rappel des règles de sécurité universelle pour les utilisateurs. La bouteille de gaz est fabriquée suivant des normes très strictes, avec un acier spécial qui fait qu'elle soit très résistante. Elle dispose également d'une soupape de sécurité qui est aussi un plus pour la sécurité de l'utilisateur. Pour renforcer cette sécurité, en ce qui concerne la manipulation et le stockage des bouteilles, les conseils suivants sont à suivre : stocker la bouteille dans une position verticale, la tête en haut. De même lors de l'utilisation, cette position est à garder. La bouteille est à poser sur une surface plane, loin des points bas et de matériels combustibles. Ne pas toucher à la bouteille, par exemple, enlever les valves ou scier les anses de protection, ou transvaser le contenu de la bouteille.

Utiliser le gaz dans un endroit bien ventilé. Se servir d'un tuyau ne dépassant pas 1,5 m et vérifier la date limite d'utilisation. L'utilisateur doit procéder au remplacement du tuyau avant la date mentionnée. S'assurer qu'il n'y a pas de feu nu à proximité avant de brancher ou de débrancher la bouteille. Reconnaître une fuite par une odeur très caractéristique, utiliser de l'eau savonneuse pour identifier une fuite éventuelle et jamais avec de la flamme (allumette, briquet ... ). Le « fatapera » à gaz est très pratique et se prête à différentes utilisations. Avec l'application des consignes de sécurité, les foyers peuvent exploiter et découvrir les mille et une façons d'utiliser le gaz à la maison.