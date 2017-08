Madagascar: Dialogue rompu entre Hery et Ravalo

Pour les Malgaches en général, les questions politiques semblent être placées au second plan d'une actualité plutôt axée sur les difficultés de la vie quotidienne. Les tracasseries subies par l'ancien président et son parti TIM paraissent ne pas provoquer beaucoup de remous dans l'opinion. Le régime est bien décidé à ne pas laisser le champ libre à l'un de ses principaux adversaires.

Les interdictions successives ordonnées par les préfets d'Antananarivo puis de Toamasina sont tombées comme des couperets et malgré les recours effectués, les organisateurs des manifestations ont dû s'y plier. Les forces de l'ordre présentes sur les lieux ont dissuadé tout rassemblement. Les partisans de l'ancien président ont donc dû se disperser et ils l'ont fait dans le calme. Néanmoins, aujourd'hui, le message est sans équivoque. Le régime est omnipotent et il peut agir à sa guise.

La population, préoccupée par sa lutte pour la survie, ne paraît plus décidée à s'indigner. Le « gentleman agreement » conclu entre l'ancien président et le chef de l'Etat est donc maintenant rompu. Et pourtant, la communauté internationale aimerait organiser une rencontre entre les deux hommes.

Au vu de l'attitude du pouvoir et à l'écoute des propos tenus par Marc Ravalomanana, il devrait être difficile de rétablir le dialogue entre les deux parties. L'ancien président s'est certainement humilié par ce qu'il considère comme des abus de pouvoir. Le régime, quant à lui, ne veut pas laisser le champ libre à son rival qui a commencé à mobiliser ses partisans et est décidé à reconquérir un électorat nostalgique. Les yeux sont rivés sur les élections présidentielles de 2018. Il reste un peu plus d'un an avant l'échéance. La campagne électorale est déjà commencée. Comme nous le disions, c'est une course de fond qui est engagée. Les embûches n'empêcheront pas les plus décidés d'aller jusqu'au bout.