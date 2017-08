Madagascar: Football féminin - L'ASKAM s'offre l'étape majungaise

Un plateau relevé en fait pour décider maintenant de la conduite à tenir, car même au sein du SabNam qui s'offre la troisième place en battant MIFA sur un but de Nivo, il y a à boire et à manger pour former une équipe nationale capable de bien défendre nos couleurs au COSAFA Cup au Zimbabwe en septembre. Avec une bonne dose de volonté, il n'y a pas de raison à ce que les protégées de Patricia Rajeriarison emboîtent le pas aux Barea. Croisons les doigts...

Un invité de marque. Car à aucun moment l'ASOT n'a réussi à se montrer dangereuse. En face par contre les assauts répétés de la ligue offensive composée de Sarah dans l'axe, Lalao et Tina sur les deux flancs, ont fini par payer. Par deux fois la petite Tina a réussi à percer la défense de l'ASOT pourtant une des meilleures du tournoi pour aller battre l'infortunée gardienne (19e et 84e).

Mais un public unanime à reconnaître qu'après tout, il s'agit là du fruit d'un coaching gagnant du jeune entraîneur Val qui a pris soin de museler la meneuse et néanmoins internationale de l'ASOT, Domoina, avant de mettre également deux filles sur Ando, l'attaquante racée de la sélection U18, et le tour est joué.

La logique a fini par l'emporter et la victoire finale est allée à l'équipe qui la voulait le plus, c'est-à-dire à une équipe de l'ASKAM d'Itasy qui a mis une année pour se mettre au top. L'ASOT pourtant donné favori par une frange du public l'a appris à ses dépens.

