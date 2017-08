Togo: "Quelle est ta position ?" d'Immaculée dans les bacs

Elle donne déjà rendez-vous aux Chrétiens et à tous ceux qui affectionnent le gospel togolais pour un second album dans un futur proche.

Pour ceux qui seront tentés de croire que ces pas d'Immaculée ne sont que ceux d'un artiste éphémère, elle indique sans détour que "c'est le début d'une carrière" et "croit que le Saint esprit va la renforcer pour continuer et à aller de l'avant".

Nous avons eu un monde difficile et je pense que c'est Jésus seul qui peut nous donner le salut", a expliqué Immaculée à la presse au terme de la soirée. Aussi, se réjouit-elle de la voix rock que lui a donnée le Seigneur et qui créée la différence d'avec les autres artistes gospel du Togo.

