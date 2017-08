Togo: "Injustes et inadmissibles"

Il y a de ces injustices qui ne laissent pas silencieux les épris des droits de l'homme au Togo.

Au rang de ces injustices, il y a désormais la question du coût faramineux à débourser pour disposer d'un certificat d'origine, qu'inscrit le MMLK (Mouvement Martin Luther King), dans son agenda des dénonciations.

Pour ce mouvement qui demande une suppression pur et simple des 18.000 F cfa (quittance 15000f, enquête 2000f et dépôt 1000 f) à verser pour l'obtention de ce sésame qui permet d'établir le certificat de nationalité, "s'il est souvent dit aux Togolais que ce certificat leur donne accès à l'acquisition et à la délivrance du certificat de nationalité, alors que la constitution togolaise dans son article 32 stipule "la nationalité togolaise est attribuée de droit aux enfants nés du père ou de mère togolais", "pourquoi soumettre ces citoyens à cet exercice de croix financière qui frustre, indispose et attriste tous comme si être d'origine togolaise s'obtient par l'argent ?".

Il fustige aussi "le calvaire et les tracasseries auxquels les citoyens sont confrontés au quotidien lors des démarches pour ce certificat" et qui "ne cessent de les peiner et d'attiser leur colère". Il en veut pour preuve, "les lamentations et les gémissements des citoyens qui se manifestent visiblement ces temps-ci où des milliers de bacheliers sans certificat de nationalité sont obligés de se livrer à ce fatidique et coûteux exercice".

Enfin, d'après le MMLK qui dit avoir constaté "qu'environ 70% de la population togolaise n'ont pas de pièces d'identité", "le droit à la nationalité est indispensable à tout citoyen et les frais imposés à sa jouissance, sont injustes et inadmissibles". Et donc "par conséquent, le gouvernement doit supprimer ces frais afin de permettre aux citoyens de disposer facilement de leur pièce d'identité".