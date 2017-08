Mali: Dette intérieure - L'Etat ne paiera que 4 sur plus de 8 milliards FCFA

Par souci de légalité et de préservation des ressources publiques, la commission s'est basée sur les textes législatifs et réglementaires régissant les finances publiques pris en compte (période 1995-2012).

La commission de validation des dossiers de la dette intérieure vient de rendre publique la synthèse de ses travaux. Pour cette deuxième phase, Sékou Traoré, membre de la commission et spécialiste des questions juridiques indique qu'après la vérification des dossiers, sur un montant initial de 8 milliards 975 millions, l'Etat ne paiera que 4 milliards 49 millions de F CFA des dossiers validés. Il s'agit des dossiers de la dette intérieure relative aux dépenses non budgétisées.

Copyright © 2017 Le journal de l'économie Malienne. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.