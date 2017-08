Mali: Dette intérieure du pays - Les dossiers de la 3ième phase estimés à plus de 22 milliards FCFA

Les résultats des travaux permettant à l'Etat malien de procéder aux paiements d'une partie des dossiers qui satisfassent les critères établis par la commission et dans le cas échéant transmettre des dossiers à qui de droit, aux fins de paiement ou de poursuite judiciaires. Le montant examiné est de 15 547 264 018 FCFA. Les dossiers de la 3ième phase sont estimés à 22 473 035 113 FCFA environs et sont en cours de traitement.

Les travaux ont consisté en l'étude des documents, sur la base de critères de validation fixés par la Commission et des entretiens avec les Directeurs Administratifs et Financiers et assimilés des Institutions de la République et des différents départements ministériels. Les textes législatifs et réglementaires régissant les finances publiques pris en compte (période 1995- 2012)... ».

La synthèse des travaux de la commission de validation des dossiers de la dette intérieure indique que les dossiers de la 3ième phase sont estimés à 22 473 035 113 FCFA environ et sont en cours de traitement. Cette information a été donnée lors de la récente conférence de presse organisée jeudi 10 août 2017 dans les locaux du ministère de L'Economie et des Finances.

