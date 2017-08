document

"Il faut dire la vérité au Peuple. Quand le Peuple est convaincu, il suivra et soutiendra ses leaders". La phrase, célèbre du reste, est d'Abraham Lincoln, ancien président américain de renom.

Le Groupe des Partis Indépendants -GPI- regroupement politique cher à Crispin Kabasele Tshimanga fait sienne cette maxime quant à la problématique de la tenue ou non des élections d'ici fin décembre 2017. D'où, invite-t-il toute la classe politique à dire la vérité au peuple. "Il est désormais impossible d'organiser des élections, des bonnes, cette année", cela est une évidence pour le GPI.

Le Groupe des Partis Indépendants qui a dernièrement assisté à l'organisation des «villes- mortes» et qui n'a pas apprécié les tristes événements du lundi 7 août 2017, demande, par ailleurs, l'abandon de la violence. Et, ainsi, invite les politiques à privilégier la voie du dialogue qui répond à la tradition africaine.

Le GPI se prononce clairement pour le report des élections dans le but de permettre à la CENI d'entamer une profonde réforme afin d'offrir au peuple congolais des élections dignes, contrairement à celles de 2006 et 2011.

Appelant à l'application intégrale de l'Accord de la Saint Sylvestre durant cette période de transition extraconstitutionnelle, au nom de la paix et de la cohésion nationale, le GPI demande l'organisation d'une vraie transition selon les règles de l'art avec la participation des représentants de toutes les forces politiques et sociales du pays. Et ce, avant la tenue de futures échéances électorales. Dans les lignes qui suivent, est reprise en intégralité, la déclaration du GPI.

Déclaration politique du GPI

Le Groupe des Partis Indépendants, en sigle GPI, réuni en session ordinaire, le vendredi 11 Août 2017 à Kinshasa, sous la présidence de son Coordonnateur National, Monsieur Crispin KABASELE TSHIMANGA, Président National de l'Union des Démocrates Socialistes (UDS), fait la Déclaration Politique suivante :

1. Le Groupe des Partis Indépendants (GPI) se félicite du fait que sa proposition relative à la tenue d'un Forum National réellement inclusif fait du chemin et est actuellement soutenue par un grand nombre de forces politiques et sociales nationales en vue de régler pacifiquement la crise qui terrasse en ce moment la République Démocratique du Congo.

2. Le Groupe des Partis Indépendants (GPI), ayant constaté le marasme politico-économico-sociale du pays, le non-respect des dispositions pertinentes du compromis politique signé au Centre Interdiocésain de Kinshasa sous la médiation de la CENCO pour les uns et le respect dudit compromis politique pour les autres, lance un vibrant appel patriotique pour la stricte application de l'Accord du 31 Décembre 2016 au nom de la cohésion nationale et de la réconciliation tant recherchées par le Président de la République, Chef de l'Etat, Son Excellence Monsieur Joseph KABILA KABANGE qui, depuis son accession à la magistrature suprême, n'a cessé d'œuvrer pour la paix dans notre pays.

Le Groupe des Partis Indépendants (GPI) insiste beaucoup pour le report de toutes les élections afin de permettre à la Commission Electorale Nationale Indépendante qui baigne actuellement dans une autosatisfaction suicidaire,

d'entreprendre une profonde réforme électorale afin d'offrir au Peuple congolais, des élections libres, transparentes, démocratiques, apaisées et effectivement représentatives de différentes couches et communautés congolaises. Car, le GPI qui suit de plus près les activités de la centrale électorale nationale, se rend compte que la CENI n'a pas encore tiré les enseignements des élections chaotiques de 2006 et de 2011.

Le Groupe des Partis Indépendants (GPI) fait remarquer aux acteurs politiques congolais de toutes les tendances (Majorité au Pouvoir et Opposition Plurielle) que la République Démocratique du Congo est, depuis le 31 Décembre 2016 avec l'Accord de la Saint Sylvestre, en pleine transition non prévue nulle part dans notre Constitution. Ainsi, au nom de la paix et de la cohésion nationale, le GPI demande l'organisation d'une vraie transition selon les règles de l'art avec la participation des représentants de toutes les forces politiques et sociales du pays et ce, avant la tenue de futures échéances électorales.

5. Le Groupe des Partis Indépendants (GPI) qui a dernièrement assisté à l'organisation des «villes-mortes» et qui n'a pas apprécié les tristes événements du

lundi 07 Août 2017 qui ont encore endeuillé notre Peuple déjà meurtri, demande à la classe politique congolaise d'abandonner la violence et de privilégier la voie du dialogue qui répond à la tradition africaine.

Enfin, le Groupe des Partis Indépendants (GPI) invite la classe politique congolaise, toutes tendances confondues, à rompre définitivement avec les mensonges qui sont distillés au sein de la population congolaise au sujet de la tenue des élections générales et à opter pour le langage de vérité au nom du respect à devoir à notre Peuple qui n'est pas dupe et qui sait que les élections n'auront pas lieu cette année. Le GPI qui privilégie la vérité en politique, a fait sienne la célèbre phrase de l'ancien Président américain Abraham LINCOLN qui avait déclaré un jour : « Il faut dire la vérité au Peuple. Quand le Peuple est convaincu, il suivra et soutiendra ses leaders».

Fait à Kinshasa, le 12 août 2017

POUR LE GROUPE DES PARTIS INDEPENDANTS,

LE SECRETAIRE-RAPPORTEUR,

Me Cyril ANDABI MANDUNDU

Secrétaire Général Adjoint du M17