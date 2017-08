Comme on peut s'en rendre compte, le gouvernement n'a rien à perdre en reconnaissant ce digne fils dont l'expérience et l'expertise sont de loin inestimables. Apprenons donc à mieux faire chaque fois que nous en avons la possibilité, car l'histoire nous jugera.

De 1970 à 1975 et 1970 à 1977, il sera successivement élu commissaire du peuple. Vers les années 82 à 87, il sera élu conseiller provincial et 1er Vice-président de l'Assemblée régionale du Kasaï-Oriental, à Mbuji-Mayi.

Plus tard vers les années 60 à 65, il sera élu conseiller provincial et premier vice-président à l'Assemblée Provinciale du Kasaï, à Luluabourg. De 1965 à 1970, il sera tour à tour élu Député national et Directeur national du MPR, chargé de la propagande et de la mobilisation du parti.

Au fil du temps, il poursuivra ses études Supérieures au centre Interdisciplinaire pour le Développement et l'Education Permanente (CIDEP), où il décrochera avec distinction un diplôme de graduat. Il bouchera avec sa formation universitaire à Lovanium, où obtiendra une Licence en droit, option droit privé et judiciaire.

Et surtout que la République compte encore à ce jour un pionnier vivant, en la personne de Bruno Bukasa, une bibliothèque vivante dont le pays a énormément besoin pour sucer le savoir et le savoir-faire.

C'est le cas par exemple de Patrice Emery Lumumba, assassiné dans des conditions les plus mystérieuses ; et de Bruno Bukasa politiquement mis en quarantaine. Voilà comment le gouvernement est en perdition coupable.

Mais ces congolais, qui ont risqué de leur vie pour une cause nationale, leur parcours politique n'a nullement été reluisant sur toute la ligne. Pour cause, certains d'entre eux ont connu sur leur chemin, des invectives, des arrestations, des assassinats, des relégations, d'exils, des mises en quarantaine politique.

