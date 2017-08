Tunisie: Original et divertissant !

Présentée par Zeineb El Melki, animatrice à la radio IFM et directrice de la première édition du Festival, la soirée d'ouverture a eu lieu vendredi dernier en présence d'un public nombreux, désireux de décompresser, de se divertir et faire le plein de bonne humeur.

Il s'agit d'une belle pléiade de talents comiques, des artistes du stand-up, qui, le temps de deux heures, chacun à sa manière, et à divers degrés, ont pu répandre la bonne humeur et emmener le public dans une aventure hilarante en enchaînant vannes, sketches, chansons et «happenings».

Des stand up de cinq humoristes francophones qui se sont produits sur scène tour à tour, à savoir : Youssoupha Diaby, Redouane Bougheraba, Juste Zagary, El.Lokoho (Hypnose Comedy) et l'incontournable acteur franco-tunisien Nidhal Saadi que trois quarts du public sont venus juste pour lui ce soir-là. Curieux de découvrir l'autre face de celui qui interprétait si bien le rôle du fameux personnage «Bayrem» du feuilleton à succès «Awled Moufida» de Sami El Fehri.

Les artistes se sont succédé au micro, pas d'accessoires ni d'effets spéciaux..., mêlant tour à tour improvisation, sketches écrits et nombreux échanges avec le public.

Chacun propose un univers bien particulier à lui, riche d'idées, avec un regard débridé sur les rapports sociaux et la société en général, divers récits amusants et des anecdotes hilarantes de leur quotidien. Passant d'un sujet à l'autre, d'un thème à l'autre, on traite des clichés, des préjugés ; on se pose plein de questions, et les réponses sont toujours les plus inattendues.

Juste Zgary faisait son entrée sur scène le premier. Jeune comédien à la personnalité attachante, il mettait le public dans sa poche en l'embarquant dans ses réflexions un peu barrées sur notre quotidien. Il se dégage de l'humour qu'il pratique une plaisante bienveillance ainsi qu'une imagination débordante qui le pousse à se mettre en scène dans d'improbables situations drôles et amusantes.

Suivi de Youssoupha Diaby, un jeune humoriste qui s'est fait connaître au Jamel Comedy Club. Dans un style digne des plus grands «liners» américains, il nous fait passer un agréable moment à mi-chemin entre le stand up et le spectacle à sketches qui, s'il n'est pas «à mourir de rire», est divertissant et attachant.

Ensuite c'était au tour de Redouane Bougheraba, qui, le temps d'une dizaine de minutes, torpille le spectateur de situations décalées et d'apartés mêlant autodérision et impertinence. Dans un spectacle entre stand up et sketch, il retrace énergiquement son parcours, avec des thèmes universels et d'actualité, etc.

La prestation suivante était différente. Il s'agit de l'hypnotiseur El Lokoho qui nous a présenté son show Hypnose Comedy en faisant participer le public et en sélectionnant quelques-uns pour monter sur scène. Il les hypnotisait avant de leur suggérer de bouger, de danser, etc., et leur demander de faire « Des choses qui restent dans le respect des gens», précise-t-il.

Avec ce genre de spectacle, El Lokoho souhaite «sortir des stéréotypes de l'hypnose» et en donner «une image plus fun». A l'image de ce qui se fait aux Etats-Unis. «Mon spectacle est écrit de façon à ce que les gens rient», ce qui était le cas.

Enfin, le stand up de Nidhal Saadi qui a duré une vingtaine de minutes a clôturé la soirée dans la bonne humeur. L'humoriste a porté en filigrane sur certains sujets tels que l'éducation en Tunisie et en France, les différences entre les cultures mais également sur sa vie, sa carrière d'acteur et son passage en France.

Drôle et décapant, il a réussi à tenir en haleine et à faire rire un public déjà conquis.

La fête du rire continue jusqu'au 19 août prochain. Ce soir, le public découvrira l'humoriste algérien Foudil Kaibou. Un concentré vitaminé de bonne humeur et d'humour à saisir absolument !