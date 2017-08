Tunisie: Sur la même lancée

Euphoriques après leur promotion de la Ligue 2 à la Ligue 1, les Sudistes vont certainement tout faire pour montrer à leurs supporters qu'ils méritent amplement leur retour parmi les grands.

Et ce n'est pas leur illustre vis-à-vis «Sang et Or», qui n'est autre que le récent détenteur de la couronne arabe des clubs champions, qui pourrait écorner leur enthousiasme et leur détermination à faire montre de la plus belle des prestations en guise d'un démarrage en trombe.

De son côté, l'imperturbable Espérance qui sait mieux que quiconque voyager et imposer son style de jeu au plus costaud de ses interlocuteurs, compte continuer sur le même élan et enchaîner avec les victoires même si, de la Coupe arabe au championnat national, c'est d'un autre contexte qu'il s'agit.

Forme pimpante

C'est la bonne forme affichée lors des dernières séances d'entraînement sous l'œil attentif et les directives toujours exigeantes de Faouzi Benzarti qui prouve que l'équipe de Bab Souika s'est préparée avec son sérieux habituel pour son premier rendez-vous du championnat de demain.

Et c'est sûrement cela l'une des devises de l'EST qui ne sous-estime aucun adversaire et se donne à fond pour l'affronter avec le maximum de chances de succès. Souvent, la décompression et un certain relâchement s'emparent d'une équipe qui remporte un titre, surtout après une forte sollicitation ne laissant aucun moment de répit. Mais il semble bien que ce n'est nullement le cas de l'Espérance dont la forme est toujours aussi pimpante. C'est peut-être l'effet du succès qui procure un appétit qui va en grandissant. De toutes les manières, c'est ce que l'on va vérifier demain après-midi.

L'embarras du choix

Côté formation à aligner pour réussir l'inauguration de la compétition, Faouzi Benzarti ne peut que se frotter les mains au vu de la richesse de son effectif qui lui offre une large panoplie de combinaisons. Dans les trois compartiments de jeu, il dispose d'au moins de deux joueurs qui se valent dans chaque poste. Cela le place dans une situation confortable pour ménager quelques joueurs ayant été relativement plus sollicités que d'autres. Seulement, ce n'est pas ce que pense le coach «sang et or» qu'on connaît toujours fidèle à l'équipe qui lui donne satisfaction.

Donc, vraisemblablement, on reconduira Ben Chrifia, M'barki, Chammam, Talbi, Dhaouadi, Coulibaly, Sassi, Chaâlali, Bguir, Khénissi et Ben Youssef (ou Ben Sghir). Et comme on peut le remarquer, Montasser Talbi prendrait la place de Ali Machani dans l'axe défensif pour des raisons disciplinaires. Un ballottage concernerait également Fakhreddine Ben Youssef et Mohamed Ali Ben Sghir.

Bref, le staff technique de l'Espérance aura plus d'une alternative de rechange à l'avenir et c'est tant mieux car le chemin des compétitions nationale et africaine sera long et certainement truffé d'embûches et c'est grâce à un effectif potentiellement riche qu'on peut le traverser sans mauvaises surprises.