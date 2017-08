Tunisie: Tout pour la revanche

Dames : le plus dur reste à faire

La deuxième place acquise au dernier championnat arabe au Caire ne doit leurrer personne. La sélection dames, confiée à Ryadh Ben Abdallah, vient tout juste de reprendre après une hibernation qui a duré plus de 3 ans.

On est donc loin du requis et on ne peut pas dire que la sélection s'est relancée. Beaucoup de travail reste à faire pour cet entraîneur expérimenté qui se prévaut d'une longue expérience dans le domaine du basket féminin et qui sait mieux que quiconque qu'il vient tout juste de commencer et qu'il va devoir patienter pour voir sa sélection s'améliorer.

C'est que la qualité des joueuses disponibles reste -- il faut l'avouer -- très moyenne et sûrement insuffisante pour rattraper le temps perdu.

Avec l'affaiblissement chronique du championnat et avec surtout l'effondrement des grands bastions du basket féminin sans oublier l'insousiance de la Ftbb face à ce dossier (contrairement à la sélection masculine qui a bénéficié d'un intérêt grandiose), l'équipe de Tunisie a dû en payer les frais.

Aujourd'hui, la sélection, c'est-à-dire le groupe des joueuses confié à Ryadh Ben Abdallah, ne parvient pas à rivaliser avec le Mali encore moins avec les autres ténors du continent. Ce qu'on va affronter et vivre lors de l'Afrobsaket 2017 n'a rien à voir avec le championnat arabe du Caire.

On évoluera dans un groupe où il y a le Mali, la République Centrafricaine, l'Angola, le Cameroun et la Côte d'Ivoire.

C'est ce vendredi que l'aventure continentale (dure mais pas compliquée) commence pour le cinq tunisien qui aura comme premier et important objectif : revenir sur la scène africaine et faire bonne figure. Le plus dur sera alors de bien résister à la force des adversaires et d'éviter de faire de la figuration.