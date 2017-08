Tunisie: L'art de brasser du vent

L'état des terrains et des dispositions prises pour protéger les joueurs contre les accidents qui pourraient compromettre bien des carrières.

-- Les mesures prises pour éviter le renouvellement de scènes cauchemardesques dues à l'entrée d'intrus à l'intérieur des enceintes de terrains de jeux et causer par voie de conséquence des retards énormes et des incidents mettant aux prises dirigeants, arbitres et joueurs.

-- La mise à niveau des arbitres dont on attend énormément et qui ont marqué la saison dernière (et les précédentes d'ailleurs) de leur empreinte négative agissant de manière directe sur des résultats de rencontres importantes.

-- Pourquoi pas l'assistance vidéo et les perspectives en vue de mettre un terme aux manipulations et aux réclamations.

-- Les horaires des rencontres qui ont fait couler beaucoup d'encre et surtout celles qui auront à se dérouler au mois de ramadan qui observera un décalage notoire la présente saison.

-- L'application ou la prise de dispositions pour éviter aux clubs de filer encore plus rapidement vers la banqueroute avec des dépenses dépassant de loin leurs recettes.

-- Les entrées aux stades avec ce qu'on pourrait envisager pour améliorer les recettes des clubs.

-- Les relations parfois très tendues entre le service d'ordre et le public, facilitées par le mauvais contrôle qu'on effectue à l'amont des portes d'entrée.

-- Le problème des dettes concernant les arbitres, et surtout celles vis-à-vis du service d'ordre, qui s'alourdissent et qui ont fini par faire réagir les syndicats de ce corps constitué, mais qu'on traite malheureusement avec un certain dédain, mettant par voie de conséquence en danger une incontournable collaboration. La fédération pourrait puiser dans les recettes provenant des amendes infligées toutes les semaines aux clubs pour se tirer provisoirement d'affaire et éviter des problèmes superflus.

-- L'aménagement des stades en vue de faciliter le contrôle du public à propos duquel on aurait pu discuter entre les différentes parties prenantes à partir de l'expérience acquise et des observations relevées à la faveur des saisons précédentes.

-- La collaboration entre les techniciens de clubs, la Direction technique nationale et le sélectionneur, pour assurer un travail organisé, un rythme convenable et asseoir une meilleure collaboration en cette saison difficile pour l'élite.

-- La formation des jeunes et leur situation des points de vue encadrement, compétitions et évolution de carrière, dont les engagements s'accroissent au niveau international.

Etc., etc. Nous aurions pu trouver d'autres têtes de chapitre susceptibles de figurer dans les préoccupations d'une fédération censée diriger un sport en pleine évolution et qui avance très vite autour de nous.

Il est très possible que tous ces problèmes aient été discutés, avec d'autres encore, en réunions... secrètes et que l'on ait décidé d'éviter de rendre publiques les décisions prises. Nous savons que pour les braves, il n'y a pas de repos. Les vacances, c'est pour ceux qui ont la chance de pouvoir se reposer faute de conscience professionnelle. Ce n'est apparemment pas le cas.

La fédération s'est, d'ailleurs, fendue d'un communiqué arrêtant un certains nombre de dispositions en prévision de la nouvelle saison et surtout d'un communiqué en date du... 7 août 2017 pour rappeler des dispositions extrêmement importantes aux clubs. Pour ne pas donner l'impression de se contenter de brasser du vent, ces dispositions auraient dû être rappelées immédiatement à la fin de la saison et surtout avant l'entrée en vigueur de la période des mutations.

Elles concernent les différentes conditions d'acceptation des engagements, des mutations et des recrutements de techniciens et de joueurs.

Combien de clubs seront-ils capables de satisfaire à ces obligations et comment résoudra-t-on les cas des associations qui seront dans l'incapacité de répondre à ces critères ?

Est-ce une simple formalité ou est-on décidé à s'en tenir à la réglementation en vigueur ? Quelles seront les conséquences pour ceux qui y dérogeront ?