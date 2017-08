Tunisie: «Les dirigeants refusent le dialogue sous la menace»

Il s'est avéré que 80% des sites et des données tunisiens sont hébergés dans des… Plus »

La situation difficile par laquelle passent les clubs de la Ligue 1 et 2, due au tarissement des ressources de ces associations, a envenimé les relations entre dirigeants et joueurs. La plupart des dirigeant des clubs affirment qu'ils sont soucieux d'honorer leurs engagements, mais ils sont victimes de l'incapacité de plusieurs parties de respecter leurs engagement envers les clubs, ce qui a «envenimé la situation», faisant allusion à la télévision tunisienne, les municipalités, les sponsors et le fonds du Promosport.

Nous avons les moyens financiers pour payer les joueurs, mais il y a eu un problème à cause du retard des chèques. Le club est prêt à verser les salaires des joueurs comme nous leur avons promis, mais pas sous la menace de la grève et du chantage.

Le président du club, Hafedh Allani, a indiqué que le comité directeur a été surpris par cette grève des joueurs. Il explique : «Ce haussement de ton n'est pas justifié et le comité dénonce cette grève et refuse le dialogue sous la menace.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.