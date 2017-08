Tunisie: Les professionnels protestent

Cependant, le problème de l'hébergement des sites doit être résolu au plus vite en se conformant à la loi en vigueur pour ne léser aucune partie opérant dans un secteur aux perspectives prometteuses. La concurrence doit se faire sur une base de transparence et dans le cadre de l'équité en préservant les droits de toutes les parties intervenantes.

Il est possible aussi de se positionner dans les places de marché et de faire connaître les produits à une large catégorie de consommateurs.

A noter que plusieurs entreprises publiques et privées ont déjà conçu et mis en ligne leurs sites web pour présenter leur production ou leurs services aux clients potentiels. L'utilisation de la Toile pour la vente et la promotion des produits est devenue banalisée aussi bien en Tunisie qu'à l'étranger. L'élaboration d'un site web, qui nécessite un investissement conséquent, est effectuée souvent par une agence de communication spécialisée dans ce domaine. Quant à l'hébergement du site, il relève d'autres sociétés qui disposent des serveurs disponibles en permanence.

Le président de la Chambre nationale des sociétés de services et d'ingénierie informatique attire l'attention du ministre de tutelle sur le fait que cette situation « touche la souveraineté numérique du pays » et que toute investigation juridique tunisienne ne peut se faire tant que les données sont hébergées en dehors du territoire national tunisien. Aussi, il demande au ministre, par conséquent, d'intervenir afin d'arrêter ces infractions tout en exigeant de ces hébergeurs étrangers d'installer leurs serveurs sur le territoire tunisien.

La même source indique, à titre d'exemple, que l'hébergement de certaines entreprises étatiques, dont la Compagnie de phosphate de Gafsa, est effectué dans des serveurs européens. Pourtant, la pratique de transfert de données à l'étranger est interdite par les articles 51 et 52 de la loi organique 63-2002 du 27 juillet 2002 et l'article 11 du décret n°2007-3002 du 27 novembre 2007.

