Sénégal: Assemblée générale élective de la Fsf - Senghor, maître du football

Cette élection n'était pas celle d'Augustin Senghor, mais d'une équipe qui a travaillé d'arrache-pied pour montrer qu'elle a beaucoup fait pour le football sénégalais mais qui veut dire au monde du football que nous voulons parachever ce travail. Cette élection ne pouvait que matérialiser ce que nous avons vu au cours de notre tournée où nous avons présenté notre bilan. Les présidents, les dirigeants de Ligue ont adhéré et se sont appropriés ce bilan», a commenté Me Senghor à la tribune après son élection au deuxiéme tour.

Après deux mandats, le maire de Gorée rempile et rend hommage à son équipe. «Aujourd'hui, je ne peux être que reconnaissant à l'égard de la famille du football qui m'a renouvelé sa confiance pour une troisiéme fois. C'est un jour extraordinaire pour moi et pour l'ensemble de l'équipe qui a travaillé pour arriver à ce résultat. Ce sont mes vice-présidents que sont Saër Seck, Abdoulaye Sow, Mame Adama Ndour, Cheikh Seck, Daouda Badji, Mbaye Mbow de l'Us Gorée, Aly Bèye.

Aucun des trois candidats n'est ainsi parvenu à atteindre le taux des 2/3 des votants pour être élu dès le premier tour (277 voix). Sur les 416 suffrages qui se sont exprimées, Me Augustin Senghor emerge et remporte les 234 voix contre 104 pour Mbaye Diouf Dia et 75 voix à Louis Lamotte.

Le superviseur de la Caf Ahmed Yahya a tenu à inviter les acteurs à préserver le caractére démocratique du vote et à faire des recours si possible avant de suggérer d'éventuelles reformes au niveau des textes qui régissent la Fédération sénégalaise de football.

Face à cette requête, les réponses de la commission de vote avaient d'ailleurs du mal à passer dans les camps de Louis Lamotte et de Mbaye Diouf Dia. Ce dernier n'a d'ailleurs pas hésité à interpeller directement le superviseur de la Caf et de la Fifa pour trancher la question. A défaut, menace-t-il, «il n'y aura pas de vote».

Après les allocutions d'ouverture du ministre des Sports Matar Bâ, les voix de la contestation ont pourtant fait jour au cours de cette conclave aux allures de marathon et bouclé au bout au petit matin. Les candidats Dia et Lamotte, qui ont déjà émis la veille (vendredi), des doutes sur le fichier électoral, étaient en effet revenus à la charge pour contester la présence de plusieurs clubs qui selon eux sont tombés sous les coups de l'article 34 des Règlements généraux de la FSF, qui dispose en son alinéa 1 que «un club demeuré deux saisons consécutives sans activité officielle est automatiquement radié».

Le maire de Gorée a remporté les suffrages des 376 délégués représentants les clubs de Ligue 1, de Ligue 2 des équipes de National 1 et 2, des clubs régions, des affinitaires et acteurs du football présents dans ces assises supervisées par le Mauritanien Ahmed Yahya, membre du Comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF).

Me Augustin Senghor a obtenu un nouveau bail de quatre ans à la tête de la Fédération sénégalaise de football à l'issue de l'assemblée générale élective qui s'est déroulée ce samedi au King Fahd Palace. C'est au bout de la nuit, que les délégués des clubs et des Ligues ont fini par porter leur choix sur le président sortant.

