Sénégal: Le marché de Thiaroye patauge - Les commerçants menacent de boycotter les taxes municipales

Ce n'est plus le parfait amour entre le maire de Thiaroye-Gare, Badou Ndoye Sène et les commerçants du marché Thiaroye. A l'origine de ce désamour, la situation d'insalubrité, l'absence d'assainissement et l'anarchie qui règnent dans le marché.

L'insalubrité, l'absence d'assainissement et l'anarchie qui règnent dans le marché Thiaroye inquiètent les usagers. En assemblée générale, les commerçants du marché Thiaroye ont brandi des menaces de ne plus payer les taxes municipales à partir de ce lundi. Face à la presse les commerçants ont laissé entendre leur courroux: «Nous avons marre de cette situation qui perdure.

C'est la énième fois qu'on se mette en mouvement. Depuis un mois, on a écrit encore au maire, avec ampliation aux préfet, sous-préfet et percepteur, pour l'informer de notre intention de ne plus payer les taxes municipales si nos revendications ne sont pas prises en compte. Mais, sans aucune réponse», a d'emblée fustigé Ousmane Fall, président de la section Unacois/Jappo du marché Thiaroye.

Ce dernier de renchérir: «actuellement, on va vers des événements notamment la Tabaski et l'Assomption. Et la situation du marché devrait pousser le maire à prendre des dispositions au lieu d'utiliser l'argent qu'il a prélevé ici pour acheter des billets pour La Mecque, des moutons de Tabaski, du riz, entre autres. Laissant la situation pourrir dans le marché. C'est inadmissible», s'est-il ému.

Son collègue de marcher sur ses pas pour accuser le maire d'être à l'origine de cette situation. «Le maire a loué un espace à un certain concessionnaire qui a transformé le marché en dépotoir. Voyez-vous, les charrettes remplies d'ordures proviennent des autres localités pour déverser leur contenu devant le marché. Ce n'est pas normal pour un marché qui est le plus grand de l'Afrique de l'Ouest. Sa devanture doit refléter autre chose qu'un dépotoir», s'est alarmé Mademba Faye.

Et le président Ousmane Fall d'enfoncer le clou: «l'insalubrité est source de maladies pulmonaires dans le marché. On nous a signalé qu'un commerçant souffre de tuberculose, à cause des ordures. Le dépotoir doit quitter. A cela s'ajoute aussi l'absence de canalisation. Le marché n'est pas assaini, alors qu'il fait rentrer dans les caisses de la mairie plusieurs milliards. L'argent collecté, une partie doit revenir aussi au marché à travers des investissements.»

Ainsi, les commerçants ont soutenu faire face à des difficultés à cause des clients qui ne se présentent plus parce que le marché devient inaccessible après chaque pluie. Un manque à gagner énorme pour ces derniers qui sont déjà inquiets pour leur business qui est au ralenti. Ils ont décidé de ne pas payer, à partir de ce lundi matin, les taxes municipales, jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée pour rendre le marché attrayant.