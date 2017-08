Sénégal: Plus de 2000 personnes consultées et des médicaments offerts gratuitement à Matam

Les populations de Loumbol Baladji, localité de l'arrondissement des Agnam, dans le département de Matam et environs viennent de bénéficier de deux jours de consultations médicales gratuites.

C'est une initiative de l'association des relais communautaires et des Bajeen Gokh, en partenariat avec l'Union de développement de la localité, financée par le député Farba Ngom et Mamadou Racine Sy pour plusieurs dizaines de millions...

L'association des relais communautaires et celle des Bajeen Gokh, accompagnées par l'Union de développement de Loumbol Baladji, viennent de poser un acte fort dans leur localité, située à 79 km de Matam. En y initiant des consultations gratuites en faveur des populations rurales qui manquent de beaucoup de spécialités dans leurs structures sanitaires. Selon les chiffres donnés par les organisateurs, en 48 heures de consultations, plus de 1800 personnes ont pu être consultées et traitées avec des médicaments gratuitement mis à leur disposition.

«C'est un acte d'une très haute portée humanitaire que nous ressentons à travers ces journées de consultations qui ont bénéficié de l'accompagnement du député Farba Ngom. Grâce à lui, les populations, dans cette contrée, où le poste de santé brille par la présence d'un plateau trop mal fourni et ses capacités de prise en charge très limitées, ont bénéficié des soins de référence de certaines maladies», déclare Amadou Ba, le président du comité d'organisation.

Appréciant l'événement comme une opportunité pour les femmes et les personnes âgées, la présidente de l'association des Bajeen Gokh explique que «ces consultations ont permis à certains de rencontrer, pour la première fois, un néphrologue, un gynécologue ou un cardiologue, entre autres spécialistes présents à la journée de consultations gratuites, sans bourse déliée, en bénéficiant de médicaments. Le député-maire des Agnam a tout pris en charge, en nous demandant seulement de nous occuper de l'organisation».

Aux environs de 14 heures, alors qu'on s'acheminait vers la fin des consultations, prévue à 18 heures, les statistiques portaient déjà à près de 2000 personnes vues et qui ont bénéficié de médicaments gratuitement, par l'équipe médicale composée de médecins spécialistes et de généralistes. Parmi lesquels, des gynécologues, des néphrologues, des urologues, des cardiologues, des pédiatres, des chirurgiens dentistes et des masseurs-kinésithérapeutes...

Les motifs de consultation des ces populations, dont beaucoup de malades sont venus avec des lipomes (tumeur de la peau), sont variés. Les pathologies ont pratiquement porté sur l'hypertension artérielle, le diabète, les problèmes bucco-dentaires, les problèmes de malnutrition, les problèmes d'anémie, de rhumatisme, les problèmes d'arthrose et de paludisme chronique...

«Cette mission revêt un grand intérêt car, de façon ponctuelle, on lutte contre le phénomène des "déserts médicaux". Car, à la forte demande en soin de qualité, les populations n'ont malheureusement pas un accès facile. Il y aura une continuité du suivi des patients dont les cas de santé sont jugés graves. Le relais va être pris par l'infirmier chef de poste du village, qui verra, en fonction des cas, si le besoin se présente, s'il faut les référer au niveau des structures hospitalières de la région, voir même au niveau du centre médico-social de l'Ipres où ils seront traités gratuitement», renseigne le médecin-chef, Souleymane Diallo, du centre médico-social de l'Institut de prévoyance retraite du Sénégal (Ipres).

Ces journées de consultation sont saluées par le député maire des Agnam, Farba Ngom, qui précise que «ces activités sont un moyen d'assister les populations qui souffrent de certaines maladies qui demandent des soins assez chers. Au moment où le président de la République déroule le projet de la Couverture maladie universelle (Cmu), nous entendons jouer notre partition en répondant aux attentes des populations», confit-il.