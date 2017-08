Sénégal: Maître Augustin Senghor président de la Fsf - «Continuer ce que nous avons pu exécuter durant un ou deux mandats»

Plébiscité ce samedi 12 août pour un troisième et dernier mandat à la tête de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Me Augustin Senghor s'est projeté à parachever son action et de mieux ancrer le football dans toutes ses dimensions. Le patron du football sénégal s'est fixé l'objectif de remporter la Coupe d'Afrique nation à l'horizon 2021.

Après son succés électoral, Me Augustin Senghor s'est inscrit vers une dynamique de finition du travail entamé à la têtre de la Fédération sénégalaise de football (FSF) dépuis son accession à la présidence en 2009 et sa reconduction en 2013. «Nous allons travailler sur une prospection dynamique et continuer ce que nous avons pu exécuter durant une ou deux mandats. Il s'agit d'aller vers la phase finition. Cela consiste d'abord à mieux ancrer le football dans notre pays et dans toutes ses dimensions, travailler avec Saër Seck pour rebooster le football professionnel, essayer de capitaliser sur le travail qui a été fait par Abdoulaye Sow et son équipe au niveau de la Ligue amateur et qui permet de voir que tout le monde joue partout. Nous allons aussi nous reposer sur nos collégues présidents de Ligue pour avoir une vitalité permanente », a-t-il déclaré.

«La priorité au plan temporelle, ce sont les matchs de l'équipe nationale»

La priorité temporelle sera pour le nouveau président réelu de se fixer sur les prochaines échéances. «Mardi 15 août, on se retrouve dans un match du CHAN très important contre la Guinée à Dakar. La priorité au plan temporel, ce sont les matchs de l'équipe nationale. Dans 15 jours, on se replongera dans les éliminatoires de la Coupe du monde (double confrontation face au Burkina Faso, Ndlr). L'objectif sera rien moins que de prendre le maximum de points contre le Burkina Faso et reprendre la pole position dans la poule. C'est-à-dire la première place », indique-t-il rappelant la poursuite des différents chantiers déjà entamés par la Fsf mais aussi la place de l'aspect financier dans le développement du football.

«Nous n'oublions pas les chantiers qui sont là. Ce sont les infrastructures avec l'hotel fédéral dont les travaux pourront démarrer bientôt et nous allons organiser une pose de première pierre. Il y a un aspect important qui me tient à cœur. C'est l'aspect financier. Il faut essayer de trouver plus de moyens pour pouvoir assurer une certaine pérennité des ressources financières pour notre football. Tout ce que nous faisons a un coût. Nous pensons que c'est en renforçant financièrement la Fédération que nous pouvons le faire», précise-t-il.

L'horizon 2021 pour la Coupe d'Afrique

D'autres challenges sportifs se retrouvent également sur son tableau de bord. Avec au bout un premier trophée du Sénégal à la Coupe d'Afrique des nations. «Je n'oublie pas les challenges sportifs. C'est important. Nous avons des équipes de jeunes qui tournent. Il y a du travail qui a été fait par l'équipe féminine mais c'est surtout avec l'équipe nationale A que les chantiers doivent aller au bout. Nous avons mis en place un staff et une équipe technique qui sont en train de faire des progrés. Il s'agit maintenant d'aller à l'essentiel et à aller chercher la gagne. Nous espérons nous qualifier en Coupe du monde bientôt mais retourner en Coupe d'Afrique pour qu'à l'échéance 2021, notre vitrine de trophées en équipe nationale A, qui est encore vierge, puisse être meublée d'un premier trophée continental».