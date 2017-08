Sénégal: Battu au 1er tour de la présidence de Fsf - Lamotte félicite Me Senghor et appelle a la cohésion de la famille du football

«La page des elections est tournée. Je voudrais appeler les uns et les autres à créer rapidement les conditions de sérénité et de cohésion de la famille du football pour faire face aux prochaines échéances de notre equipe nationale », a-t-il souligné.

« J'ai une pensée pour tous ceux qui ont cru en mon projet et par conséquent m'ont accordé leurs suffrages ainsi qu'à mon equipe de campagne dont je salue le dévouement et l'engagement.

L'ancien président de la Ligue de football professionnel en a profité pour saluer le dévouement et l'engagement de ceux qui l'ont soutenu et porté sa candidature.

«Les acteurs du football ont dans leur majorité choisi de donner un 3e mandat à Augustin Senghor. J'en prends acte et je respecte leur choix. Je félicite le vainqueur et lui souhaite le succès dans toutes ses entreprises pour le bien du football senegalais que nous prétendons servir », a-t-il souligné dans un communiqué envoyé hier, dimanche 13 août.

Battu dès le premier tour à l'élection de la Fédération sénégalaise de football, Louis Lamotte a pris acte et dit respecter le choix qui a été porté sur Me Augustin Senghor.

