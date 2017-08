Afrique de l'Ouest: CHAN 2018 - Les black stars font douter les etalons

En attendant la manche retour, le coach Saboteur avoue que cette équipe des Black Stars n'est pas supérieure à la sienne et qu'il y a un retour où tout sera possible.

C'était suite à une mauvaise relance du gardien de but burkinabè, Aboubacar Sawadogo. En effet, le milieu de terrain ghanéen récupère le ballon dans le rond central puis le transmet dans le cœur de la défense burkinabè où Gideon Waja joue bien le une-deux avec Winful Essua Cobbinah qui n'a aucune peine à battre le gardien burkinabè pour le deuxième but ghanéen.

Le ballon est ressorti par la défense burkinabè puis ramené dans la même surface de réparation où un Ghanéen réussi une retournée et le ballon est dégagé des mains par le défenseur Yaya Sanou. Sur le coup, l'arbitre n'hésite pas à indiquer le point de penalty qui est transformé par l'attaquant ghanéen, Saddick Adams, permettant aux Black Stars locales de mener par 1 but à 0.

En effet, au sortir de cette opposition aller, les Etalons locaux n'ont pas fait mieux qu'un match nul de 2 buts partout devant des Black Stars qui ont su maîtriser la partie tactiquement. Un résultat qui met quelque peu en difficulté le coach Idrissa Malo Traoré « Saboteur » et ses poulains même si, et on le reconnaît, tout est possible en football.

La manche retour des éliminatoires du Championnat d'Afrique des nations (CHAN), Kenya 2018, prévue en principe le samedi 19 août 2017 à Kumasi, s'annonce des plus difficiles pour les Etalons locaux. Et ce, au vu du match aller joué le 12 Août dernier au stade du 4-Août à Ouagadougou.

