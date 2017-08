Congo-Kinshasa: Coupe du Congo - l'AC Léopards de Dolisie conserve sa couronne

Avant de penser à la compétition africaine, nous avons le championnat à terminer. Il reste encore sept matches et tout est jouable. La Coupe c'était le premier objectif pour moi et je pense que la victoire d'aujourd'hui va nous aider pour terminer la saison champion du Congo ».

Mais dans les minutes qui suivaient, le CARA obtenait un pénalty que Dharles Kalonji concrétisait en but. Lors de la séance des tirs aux buts, les quatre tireurs de l'AC Léopards ont connu de la réussite tandis que Francis Okombi et Cabwey Kivutuka manquaient leur cible. Le CARA venait de perdre sa cinquième finale en dix ans dont trois face à l'AC Léopards de Dolisie.

Le CARA, pourtant, concédait le premier but à la 30e minute. Winstone Kalengo au second poteau exploitait l'offrande de Richard Djodi.

Les Fauves du Niari ont ainsi remporté leur cinquième Coupe nationale sur les neuf dernières éditions. Un bonheur que les champions d'Afrique 1974 n'ont plus vécu depuis 25 ans. Le CARA et l'AC Léopards s'affrontaient pour la troisième fois en finale de la Coupe du Congo.

Copyright © 2017 Confederation of African Football. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.