Sénégal: Les mondiaux de Londres confirment la première place mondiale du sprint africain

Si ce sont les Etats Unis qui ont terminé à la première place avec 30 médailles dont 10 en or, le Kenya avec 11 médailles dont 5 en or et l'Afrique du sud avec 6 médailles dont 3 or, occupent les deux autres places du podium mondial à Londres 2017 (4 au 13 août).

De même, le Sud-Africain Wayde Van Nikierk (or sur le 400m et argent sur le 200m) est perçu comme la future étoile du sprint masculin avec la retraite du Jamaïquain, Usain Bolt.

Du 100 au 400m, l'Afrique a placé des athlètes (hommes et femmes) en finale de la plupart des catégories, a rappelé Anthony Koffi, soulignant que les techniciens du continent ont besoin de davantage de matériel pédagogique, de formation, de recyclage et des compétitions pour faire avancer les athlètes africains.

