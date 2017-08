Tunisie: «Drama ou Aicha et le démon»

La pièce Drama Aicha et le démon, d'après un texte de Mohamed Moncef Ben Mrad et une mise en scène de Mohamed Kouka, est une nouvelle œuvre qui s'inspire du quotidien arabe où l'espoir se fracasse sur la réalité des vicissitudes, la soif du pouvoir et le chaos de l'obscurantisme.

Les auteurs y dressent un état des lieux de notre réalité sociale qui se désintègre sous nos yeux, sous l'effet des changements brusques et profonds. Mohamed Kouka emploie les techniques de spectacle qui confèrent à son récit une tonalité épique, en conformité avec le texte d'introduction à cette pièce, écrit par Sghaier Ouled Ahmed. Sur un texte de Moncef Ben Mrad, une scénographie de Hafedh Khlifa et une musique de Ridha Ben Mansour, cette pièce de 90 mn réunit une pléiade de comédiens, dont Ali Bennour, Slah Msaddak, Dalila Meftahi, Kamel Allaoui, Atef Ben Hassine en plus de Mohamed Kouka.

Lors d'une conférence de presse tenue la semaine dernière, les protagonistes de ce travail ont déclaré que «ballet, chansons et comédie seront au menu de ce «méga-spectacle», tel que décrit par son auteur Moncef Ben Mrad. Une pièce écrite dans «un arabe littéraire simple, facile et à la portée de tous», ajoute l'écrivain.

Mohamed Kouka présente la pièce comme une œuvre ambitionnant de «démasquer l'usage de la religion à des fins viles et de basses œuvres, tout en mettant en évidence la différence entre foi et croyance». Il a en outre tenu à souligner la trouvaille de Moncef Ben Mrad dans la création du personnage du démon «qui a plutôt un profil humaniste plus que les Hommes et qui est décliné dans la peau d'un porteur de vraie croyance et de bonté».

Le scénariste de la pièce, Hafedh Khlifa, s'est, pour sa part, dit fier d'avoir contribué à ce travail qui a le mérite «de réunir trois générations sur une même œuvre, créant une belle mosaïque composée de près d'une soixantaine de personnes. Une réalité imaginaire qui traverse le temps, passé, présent et futur, sur fond d'œuvres de musiciens d'envergure mondiale, à l'instar de Beethoven et Schubert, dans un décor scénique mêlant plusieurs tableaux originaux composés, entre autres, de cirque et de magie».