Mauritanie/Sénégal: CAN 2019 - La Mauritanie vise la première place de son groupe de qualification

Dakar — La Mauritanie a travaillé pour finir en tête de sa poule de qualification (groupe I) et prendre part à la CAN 2019, bien avant la décision de la CAF en mars d'élargir le nombre de qualifiés à cette phase finale à 24 sélections, a déclaré à l'APS, le président de sa fédération, Ahmed Yaya.

"Avec l'élargissement de la CAN 24, nos supporters comprendront difficilement une absence en phase finale de la prochaine Coupe d'Afrique des nations", a indiqué Ahmed Yaya, soulignant que la structure qu'il dirige avait tablé sur une qualification à 16.

"Dès le tirage au sort, nous nous sommes dits qu'il faut se battre pour la première place du groupe au vu de notre parcours dans celles des éliminatoires de la CAN 2017", a dit le président de la Fédération de football de la République islamique de Mauritanie (FFRIM) superviseur de l'assemblée générale de la Fédération sénégalaise de football, qui s'est déroulée le week-end dernier.

"Nous avons eu un parcours encourageant lors des précédentes éliminatoires et c'est la seule équipe (le Cameroun) qui nous avait battus qui a remporté le trophée continental", a rappelé le président Yaya.

"En plus, la victoire (1-0) contre le Botswana (1ère journée éliminatoire de la CAN 2019) et l'expérience acquise par les dirigeants, les joueurs et le staff technique, nous voulons prétendre à bien figurer et obtenir notre qualification pour la CAN 2019", a-t-il dit.

Avec le passage du nombre de qualifiés en CAN de 16 à 24, les deux premiers de chaque poule seront qualifiés.

Les Mourabitounes logés dans la poule I sont allés battre le Botswana 1-0 pour la première journée et dans ce groupe, le Burkina Faso avait dominé l'Angola 3-1 à Ouagadougou.

"Nous savons ce qui nous reste à faire maintenant, gagner tous nos matchs à domicile entre autres", a indiqué le président de la FFRIM qui a tenu à remercier le soutien des plus hautes de son pays au football mauritanien.

"Nous avons été agréablement surpris de la visite du chef de l'Etat (Mohamed Abdelaziz) dans nos locaux", a-t-il rappelé, précisant que ce dernier n'a pas seulement fait une tournée de routine.

"Il a passé plus de deux heures pour prendre les informations et s'enquérir de la situation", a-t-il souligné, indiquant que c'est un très grand geste de soutien.

"Avec cette visite, il apporte son soutien et montre qu'il est attentif au développement du football de son pays", a-t-il dit, estimant que cette rencontre est un appel au soutien de toutes les composantes de la société au football national.

"Nous sommes très honorés et fiers d'être aussi soutenus par la plus haute autorité du pays qui a donné un signal fort aux entreprises et à nos partenaires pour qu'ils accompagnent davantage le football national", a-t-il par ailleurs ajouté.