Tunisie: Des choix à prendre

Ce sera aussi l'occasion pour eux de manifester leur soutien et leurs encouragements à leurs favoris, à deux jours du coup d'envoi de la saison. La rencontre d'ouverture du nouvel exercice pour le CSS étant fixée, en effet, pour le mercredi 16 septembre, à partir de 19h00.

Des choix à prendre

On s'attend, par ailleurs, à voir le staff technique sfaxien, à sa tête le Portugais, José Da Mota, dévoiler ses derniers choix concernant la composition de l'équipe rentrante.

Plusieurs postes sont, en effet, restés en instance pour des raisons diverses. En premier lieu, celui de gardien de but, où le titulaire inamovible tout au long de la saison écoulée, en l'occurrence Rami Jridi, avait contracté au cours de la période de préparation pour la nouvelle saison une contusion musculaire qui l'avait contraint au repos.

Son état de santé actuellement est en nette amélioration. Mais, son retour aux terrains de jeu reste tributaire de la décision définitive du staff technique qui a, en effet, à sa disposition un second gardien, aux qualités certaines, et qui vient de se distinguer au cours des rencontres que le club avait disputées dans le cadre du tournoi amical qui a eu lieu à Tabouk, en Arabie Saoudite, du 1er au 6 août. Il s'agit de Mohamed Hédi Gaâloul qui a, par ailleurs, remporté le titre symbolique de meilleur gardien de cette joute internationale.

D'autres postes demeurent aussi en instance, comme celui de demi-pivot, où Wassim Kamoun se trouve sous le coup de la suspension. C'est aussi le cas du latéral gauche, Slim Mahjebi.

L'avant, Waliou N'doye, demeure, pour sa part, contraint au repos pour des raisons de santé.

Ces solutions de rechange existent, notamment à travers la montée au créneau de certains jeunes au cours de la période d'intersaison.

On en cite plus particulièrement Houssem Dagdoug, Walid Karoui, Raymond Monday, Firas Chaouat, Eshraf Ayadi, Mohamed M'selmi et Mohamed Amine Hamrouni.

Joueurs en instance

Il est à préciser que le club est sous sanction de la Fifa qui lui interdit d'opérer tout recrutement durant la période s'étalant du mercato hivernal dernier à celui de l'actuel mercato.

Aucun parmi ceux qui viennent de signer des pré-contrats avec le club ne peut donc être opérationnel avant le mois de décembre prochain.

On cite parmi ceux-ci Aymen Harzi et Mohamed Ali Ragoubi (de la JSK), Malek Boulaâbi (ex-ASAriana), Ronald Chetyou (de nationalité zimbabwéenne), Yacine Chemmakhi (de l'OBéja) et Amine Khlioui (du Stade Africain de Menzel Bourguiba).

Ceux-ci s'entraînent actuellement avec le groupe, sans avoir la qualification de poster les couleurs «noir et blanc».