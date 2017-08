Kenya: Premier pays africain aux Mondiaux de Londres 2017

Fin dimanche des Mondiaux d'athlétisme, Londres 2017. La compétition a connu son lot de surprises avec notamment la chute d'Usain Bolt pour sa dernière course, l'échec de Mo Farah sur 5000 m ou encore la perte du titre mondial sur 200 m de Wayde van Niekerk.

Au classement des médailles, c'est le Kenya qui emmène le continent. Avec ses 11 podiums et 5 titres, le pays d'Afrique de l'est n'a pas fait mieux qu'il y a deux ans à Pékin (16 et 7).

L'Afrique du Sud suit et se classe sur le podium mondial avec 6 médailles et 3 en or, bien aidée par Van Niekerk sur 400m et Caster Semenya sur 800 m.

L'Ethiopie est 3è pays africain avec 5 breloques dont 2 en or et 3 en argent.

La Côte d'Ivoire repart avec 2 médailles, toutes en ragent grâce à Marie Jose Ta Lou.

L'Ouganda, Burundi et la Maroc repartent avec une médaille chacun en argent.

La Tanzanie est le 8è pays africain avec une médaille en bronze.

En général, l'Afrique repart avec avec 28 médailles dont 10 en or de Londres contre 32 dont 12 dorées à Pékin. Un recul.