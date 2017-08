Tunisie: Gros espoirs et petits carcans

Pourtant, le grand challenge 2018 qui fait nourrir de gros espoirs consiste en un retour de notre sport-roi sur la scène mondialiste. Pour rien au monde, d'ailleurs, il ne voudrait rater cette occasion de confirmer ses ambitions après avoir dû sauter les deux dernières éditions de la Coupe du monde. Une qualification s'avère du reste d'autant plus vitale que le pactole généré par une telle participation est de nature à soulager les finances d'un foot exsangue et dont les clubs sont dans leur quasi-totalité au bord de la banqueroute.

Les mouvements de protestation des joueurs professionnels restés impayés durant de longs mois deviennent le pain quotidien. Cet été, cela débute très tôt. La saison n'a pas encore commencé que voilà les joueurs de la Jeunesse Sportive Kairouanaise annoncer la couleur en sacrifiant au rituel boycott des entraînements.

Ajouté à la crise aiguë de l'arbitrage, aux violences aveugles, au chauvinisme sordide et aux enceintes moyenâgeuses qui ne tolèrent aucune possibilité de beau jeu, c'est un tableau parfois déprimant qu'offre la compétition nationale. Toutefois, le paradoxe dans un pays des paradoxes consiste en une belle hégémonie continentale et arabe, au moins au niveau des clubs et en un championnat classé le premier en Afrique par les organes spécialisés. Le tout dans les petits carcans auxquels ce sport doit faire face.

La fédération a porté dernièrement le quota des recrutements à onze joueurs alors qu'au début de l'été, elle ne tolérait que huit transactions. Cela a paru soulager plusieurs clubs qui n'hésitent pas à renouveler largement leurs effectifs à chaque intersaison.

EST: un avant-goût des festivités du centenaire

A tout seigneur, tout honneur. Champion de Tunisie en titre et néo-champion arabe 2017, l'Espérance Sportive de Tunis a ramené, il y a quelques jours de sa quinzaine d'Alexandrie, le titre arabe et le gros lot, les 2,5 millions de dollars revenant au champion arabe.

Au mois de septembre prochain, elle doit se coltiner avec Al Ahly du Caire en quarts de finale de la Champions League dans un sacré quitte ou double. La saison précédant celle du centenaire, l'équipe de Hamdi Meddeb veut qu'elle soit faste et à la mesure de l'événement. Elle a donc une forte obligation de résultats.

Au mercato d'été, l'EST a engagé Maher Besseghaier (du CAB), Frank Kom (ex-ESS), Mohamed Amine Meskini (du CSHL) et Haythem Jouini (retour de prêt de Tenerife).

L'Algérien Hichem Belkaroui et le Libyen Mohamed Zaâbia ont en contrepartie quitté le Parc B, tout comme Chamseddine Samti, Mohamed Amine Nefzi, Moëz Aboud, Youssef Khemiri, Rafik Kamergi, Mondher Gasmi, Ziad Ounalli, Hamza Ben Abda, Khemaies Maâouani.... Bref, toute une colonie de prêts ou de cessions définitives.

Le grand objectif de l'équipe toujours confiée à Faouzi Benzarti s'appelle donc le titre continental.

ESS : le challenge continental

Après son sacre de 2016, l'Etoile Sportive du Sahel a été la saison passée tout près de rééditer son exploit, mais elle était passée complètement à côté de son sujet lors du match pour le titre, une sorte de finale sèchement perdue (3-0). Renouer avec le sacre et goûter de nouveau aux saveurs de la Ligue africaine des champions, qui manque au palmarès du club depuis 2007 et le sacre au Caire même contre Al Ahly demeurent les challenges de l'équipe d'Hubert Velud, un entraîneur qui joue déjà gros.

Le club s'est fortement renforcé avec l'arrivée de l'attaquant égyptien Amr Marai (4 ans), du défenseur central malien Mohamed Omar Konaté (4 ans), de l'attaquant du Club Sportif d'Hammam-Lif, Omar Zekri (3 ans) et du Camerounais Jacques Mbé Amour (5 ans).

Les attaquants Ameur Bouazza et Zouheir Dhaouadi, le milieu Houcine Stéphane Nater et le défenseur central Ammar Jemal ont en revanche préféré aller poursuivre leur carrière sous d'autres horizons.

En guise de mise en train, l'ESS s'est largement imposée (3-0) et (6-1) devant les Algériens de l'Entente Sportive de Sétif 3-0) et de l'USM El Harrach, et battu (1-0) le CO Médenine (1-0) et Tabarka (6-0).

CA : Simone aura fort à faire

Le comité de Slim Riahi a vécu un été mouvementé pour finir par s'imposer face à la tentative de putsch du groupe d'anciens présidents du club.

Volet technique, Chihab Ellili est relevé par l'Italien Marco Simone qui aura beaucoup à faire. L'ancien buteur du Milan AC et de l'AS Monaco doit composer avec un effectif privé des services du gardien Farouk Ben Mustapha parti vers Al Chabab saoudien, et de l'attaquant Imed Meniaoui, revenu à son club d'origine, l'Etoile Sportive de Métlaoui après trois saisons au Parc A.

Côté recrues, Fabrice Ondama, Nicolas Apoko, Abdelwahab Anane et Bilel Khefifi en provenance de l'USBG viennent renforcer le club de Bab Jedid.

Lors de ses derniers tests, le CA a fait match nul avec l'ESZ (0-0), et avec le ST (1-1).

CSS : priorité aux jeunes

Durs durs sont les temps pour le club phare du sud qui doit composer avec une interdiction de recrutements allant jusqu'à l'hiver prochain.

Du coup, le président Moncef Khemakhem a fait de la politique des jeunes son violon d'Ingres. Il vient d'ailleurs d'engager l'Espagnol Joaquin Lopez Martinez, ancien coach de l'OB pour accompagner la montée en puissance de l'équipe cadets. Il a en outre fait signer des pré-contrats en vue de la levée de l'interdiction de recruter: Aymen Harzi et Mohamed Ali Ragoubi (JSK) et Malek Boulaâbi (ASA).

Fallou Niang, Mustapha Coubadji, Ziad Derbali, Houssam Habassi, Ahmed Ammar et Hatem Lassoued ont en contrepartie quitté le club.

Spécialiste de la Coupe de la Confédération, le club noir et blanc entend y aller le plus loin possible. A commencer par les quarts devant les Marocains du FUS Rabat.

Le Portugais José Da Mota, qui a succédé à son compatriote Jorge Costa, a pu effectuer une répétition générale au tournoi Tabuk, en Arabie Saoudite où les copains de Maher Hannachi ont battu les deux clubs saoudiens Al Chabab (2-0) et Al Watani (3-0), avant de tomber en finale devant un autre club saoudien, Al Ittifak (1-0).

Les jeunes Ben Ali, Karoui, Chaouat, Amdouni, Dagdoug...représentent aujourd'hui l'atout majeur sur lequel compte le club noir et blanc. Une «classe-biberon» fort prometteuse.

ESM : le défi de Gherairi

Après deux saisons et demie d'exercice, Mohamed Kouki est parti de Métlaoui pour aussitôt se faire relever par Ghazi Gherairi. Le représentant du Bassin minier négocie une nouvelle ère où il doit exploiter intelligemment son potentiel humain et ses moyens financiers certes boostés par la Compagnie des phosphates de Gafsa, mais qui ne sont pas au bout du compte énormes.

Grande révélation des deux derniers exercices (4e en 2016, et 5e en 2017), l'Etoile Sportive de Métlaoui a vu partir son latéral gauche Achraf Zouaghi, son buteur Mohamed Ali Ben Hamouda, son défenseur central Saddam Ben Aziza, son stratège Khaled Gharsellaoui, en plus d'Oussama Béjaoui, Yassine Salhi et Mohamed Lahkim, excusez du peu !

Deux come-backs fort intéressants en échange: l'attaquant arrivé du Club Africain, Imed Meniaoui, et le latéral gauche Mourad Zahou qui exerçait à l'US Ben Guerdane, outre l'attaquant de poche de l'USBG, Jilani Ben Abdessalam, Khemaies Maâouani, le frère de Fehmi, Mohamed Ali Salem...

Les derniers tests ont été conclus par une victoire face à l'AS Téboulba (3-0) et un nul (1-1) contre l'Avenir Sportif de Gabès.

USBG: première continentale

Sixième et dernière du play-off, l'Union Sportive de Ben Guerdane a toutefois disputé la finale de la Coupe de Tunisie et s'est qualifiée pour la Coupe de la Confédération. Des «premières» pour le club du sud-est.

Du coup, de lourdes responsabilités l'attendent la saison prochaine.

Chokri Khatoui parti, c'est Hakim Aoun qui va driver la nouvelle aventure parmi l'élite.

Il doit faire sans son attaquant Bilel Khefifi qui vient de rejoindre le Club Africain, Ahmed Mida, Jilani Abdessalam, Amine Abbès, Seif Charfi....

Le mercato a permis l'arrivée de Sabeur Khalfaoui, Houssam Taboubi, Abdelaziz Ghabarou, Helmi Bellagha et du Malien Mohamed Sidi Keita.

L'USBG a perdu son dernier test face aux Algériens du Mouloudia Club d'Oran (1-0).

SG : retenir la leçon

Après avoir dominé la phase du play-out la saison dernière, le Stade Gabésien veut retenir la leçon. Il ne veut plus vivre l'amère expérience de la lutte pour la survie alors qu'il semblait avoir atteint un autre palier.

Le Français Gérard Buscher compte sur son expérience pour mener à bon port sa première expérience dans le Sud. Le président Sabeur Jemai ayant été reconduit pour un nouveau mandat, la Stayda doit compter avec les départs du Sénégalais Aliou Cissé, d'Aymen Kethiri, Hamza Hadda, Youssef Fouzai, Ahmed Hosni, Hichem Essifi.

Les arrivées sont tout autant nombreuses : Khaled Gharsellaoui, Marwane Tej, Ahmed Mida, Mondher Gasmi, Khaled Melliti, Izaka Abodo, Dramé Michailou, Eriel Konan, Mosès Orkhuma...

Lors de ses derniers tests, le SG a été accroché (1-1) par le Croissant Sportif Chebba après avoir battu le Stade Africain de Menzel Bourguiba (2-1).

ASG : attention à la marche !

Les difficultés financières auxquelles doit faire face la Zliza risquent de mettre un bémol à ses ambitions, elle qui veut s'ancrer durablement parmi l'élite. Confié aux soins de Montacer Louhichi, le club rouge et noir va au-devant d'une saison délicate. Pourtant, ce n'est pas à proprement parler une véritable saignée qu'il a vécue durant la trêve. Khaled Melliti et Houssam Sdiri partis, l'Avenir de Gabès a engagé Mourad Hedhli, Amir Omrani, Saddam Ben Aziza, Zouhair Attia, Marouène Saidi, Nidhal Saïd et Seïfeddine Jerbi.

CAB : de réelles ambitions

Quelques jours avant le coup d'envoi, Lassaâd Dridi est en butte à une épidémie de blessures. Toutefois, il peut compter sur un effectif solide boosté par l'arrivée d'Ibrahim Ouattara, Khemais Thamri, Ziad Ounelli, Wissem Bousnina, Aliou Cissé et Hamza Ben Abda, excusez du peu !

Maher Bessedhaier, Marwane Tej, Ahmed Sassi ont quitté la ville de l'Evacuation. L'équipe a fière allure. Le public nordiste peut nourrir de réelles ambitions. Il considère un simple accident de parcours le traumatisme de la saison précédente quand les Cabistes durent passer par le play-out..

JSK : déjà un pépin

Le nouveau bureau directeur conduit par Hafedh Allani doit faire face aux premières sérieuses difficultés. La crise financière occasionne de sérieux retards de paiement des joueurs, d'où le boycott des entraînements. Cela a conduit Khemais Laâbidi à jeter l'éponge en pleine préparation de la saison. Il doit être remplacé par le Français Pascal Janin qui a drivé le club aghlabide en 2015-2016.

Rami Boucheniba, Amine Abbès, Alaâ Louil, Rafik Kamerji, Chamseddine Samti, Alassane Diouf et Youssef Khemiri arrivent. En contrepartie, la JSK a vu partir Helmi Ballagha, Hamza Zakkar, Khalil Sassi, Aymen Harzi, Ali Korbi, Borhane Ghannem et Khalil Hnid.

ESZ : le cru local

Lassaâd Maâmer veut épargner aux Sang et Or du sud-est l'angoissante attente de la fin de la saison dernière où l'ESZ a sauvé miraculeusement sa place. Sous la conduite d'un nouveau bureau directeur, elle aura à faire face aux sempiternels soucis financiers.

L'effectif s'est renforcé par l'arrivée de Sami Mhaissi et Ghaith Maâroufi alors que le nombre de partants est beaucoup plus important: Rami Boucheniba, Zouhair Attia, Mokhtar Fall,Mohamed Ali Tarcha, Marwane Atoui, José Mohé, Ziad Ounelli...

Dans ces conditions, l'ESZ va devoir compter sur son cru de jeunes joueurs qui vont sans doute manquer de l'indispensable expérience. Maâmer a vraiment beaucoup à faire.

ST : vite fait, bien fait

C'est l'équipe-reine de l'intersaison. Elle a tout réglé en deux temps trois mouvements. Déjà, début juillet, tout était en place: l'entraîneur (Mohamed Kouki), le programme de préparation entamé très tôt, la campagne des recrutements...

Revenu parmi l'élite après une seule saison au purgatoire, le club du Bardo se dit: «Plus jamais ça !».

Pour s'offrir le maximum d'atouts, il a usé du maximum de possibilités de recrutement : Ahmed Hosni, Youssef Fouzai, Aymen Kethiri, More Keita, Jean Daniel Badi, Erik Komé, Mohamed Ali Jouini, Elyès Jeridi...

Les partants ont pour noms Hamdi Rouid, Ghazi Chellouf, Moez Aboud, Khalil Jelassi, Salama Kasdaoui, Ayoub Mansouri et Issam Amdouni.

USM : de réels atouts

Le club usémiste a mis les petits plats dans les grands afin de ne plus endurer l'amère expérience de la relégation. Confié à Skander Kasri, il part plein d'ambitions, à l'instar d'une campagne du mercato qui lui a permis d'engager Hichem Essifi, Mejdi Mosrati, Hamza Hadda, Houssam Sdiri, Charfeddine Cherif, Othmane Saisi. Alors que Wadii Haj Frej, Amor Bouraoui, Sami Mhaissi, Najah Hamadi, Amor Bouraoui...ont quitté le club.

Les Bleu et Blanc ont une grande expérience de la L1. Tous les espoirs leur sont permis sous la baguette d'un coach qui sait bâtir de solides édifices.

COM : rudes perspectives

Dernier à reprendre les entraînements et à recruter des joueurs au mercato d'été, le nouveau promu est conscient que sa saison risque d'être très difficile. L'entraîneur Afouène Gharbi a dû parer au plus pressé en organisant au pied levé deux stages.

Anis Jelassi, Ezeddine Abid et Amine Ben Abdallah ont quitté le club médeninois. Fadi Arfaoui (USBG), Ali Amri, Fedi Falhi...ont renforcé ses rangs. Il faudra beaucoup de courage au club sudiste pour pouvoir tenir le rythme de la L1. Sa saison ne sera guère de tout repos.