Congo-Kinshasa: EPSP - Les enseignants menacent de boycotter la rentrée scolaire de septembre 2017

Les enseignants affiliés au Syeco risquent de manquer à l'appel du 4 septembre prochain, date retenue pour la rentrée des classes en RDC. Ils ont lancé un préavis de grève vendredi 11 août au terme de l'assemblée générale d'évaluation de leur situation socioprofessionnelle.

Plus que 20 jours nous séparent du 4 septembre 2017, date retenue pour la rentrée des classes en République démocratique du Congo. Ce 4 septembre risque d'être un rendez-vous manqué. Et pour cause ? Les enseignants et personnel de l'éducation affiliés au Syndicat des enseignants du Congo (Syeco) menacent de boycotter la prochaine rentrée scolaire. A en croire ce préavis de grève lancé au terme de l'assemblée générale d'évaluation de la situation socioprofessionnelle tenue le vendredi 11 août au siège national du syndicat situé au quartier Matonge dans la commune de Kalamu.

Cette évaluation a gravité autour de trois points essentiels, à savoir la dépréciation continue de la monnaie nationale et la perte du pouvoir d'achat des masses laborieuses (enseignants notamment) ; la persistance du stock de plus de 100 000 enseignants Non payés (NP) et nouvelles unités (NU) à travers le territoire national ; la non-sécurisation des salaires des enseignants payés par CARITAS, cas des salaires volés en mars 2014 pour Lubero ; novembre 2015 pour Rutshuru ; avril 2016 pour Fizi ; juillet 2017 pour Punia.

Constat

De l'analyse de tous ces points, il ressort que la dépréciation continue de la devise nationale a fait perdre le pouvoir d'achat aux enseignants, fonctionnaires de l'éducation et autres agents des services publics. Le salaire de base de 92 000 Fc (équivalant de 100$) le mois sans compter, il y a une année, ne vaut plus que 61,3$ actuellement avec cette parité moyenne de 1500 Fc le dollar américain à ce jour.

Alors que le loyer moyen à Kinshasa vaut 100$ le mois sans compter d'autres dépenses courantes. Ceci dénote du non respect de la promesse faite par le Premier ministre, chef du gouvernement, devant les élus du peuple, de payer les salaires des fonctionnaires, enseignants y compris, au taux budget de 1 452 Fc le dollar américain à partir de la paie de juillet 2017.

Les enseignants dénoncent le déguerpissement pour certains enseignants et la menace d'être chassés de leurs habitations pour d'autres, ainsi que l'impossibilité de faire face au vécu quotidien ; les salaires ayant été rabotés.

Au regard de ce tableau, le Syndicat des enseignants tire la sonnette d'alarme et demande au gouvernement de majorer sans atermoiements les salaires des enseignants en fonction du coût actuel de la vie en accroissant l'enveloppe salariale dès la paie du mois d'août 2017.

A défaut de quoi, les enseignants affiliés au Syeco des provinces et de la capitale menacent de ne pas reprendre le travail à la rentrée scolaire de septembre 2017. En tant que fer de lance de la lutte syndicale des enseignants, le Syeco invite le gouvernement à faire autant pour tous les agents des services publics qui sont aussi des parents.