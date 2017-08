Pour lutter contre cela, ils demandent à l'Etat de les accompagner en mettant en place des centrales d'achat dans la ville de Ouagadougou et dans les villes frontières telles que Dakola, Niangoloko et Koalou pour le ravitaillement destiné à l'exportation.

En plus des ces pratiques, ils ont exprimé leur opposition à l'achat des animaux dans les villes et campagnes du pays par les acheteurs venus de pays étrangers.

A son avis, la police et la gendarmerie exigent le paiement de frais illégaux et leur reprochent de pratiquer le transport mixte alors qu'en matière d'exportation de bétail, il faut des bouviers pour prendre soin des animaux pendant le voyage.

