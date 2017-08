Burkina Faso: Attaque terroriste - Le témoignage du parqueur du café Istanbul

«Nous étions entrain de parquer les motos et les véhicules lorsque les deux terroristes sont arrivés. Ils ont d'abord fait semblant de garer leur moto. En tant que parqueur, je me suis approché pour les recevoir mais ils ne m'ont pas répondu.

Et c'est dès que j'ai donné le dos que j'ai entendu le premier coup de feu. Pris par la panique, je me suis écroulé et je me suis relevé quelques instants après pour traverser la rue et me refugier. Je croyais qu'ils avaient fini avec moi déjà (il se met à rire).

J'affirme qu'ils étaient deux personnes habillées en blousons et ils étaient à moto. L'un était de teint clair et l'autre de teint noir», a témoigné Assane Yébré. Il faut signaler que M. Yébré est blessé à ses deux mains.

La mère de Bilhal Dahifoulha, traumatisée par la disparation de son fils

Le dernier bilan de cet attentat fait état d'au moins 18 morts et d'une dizaine de blessés selon le gouvernement sans pouvoir communiquer la nationalité des victimes.

Sur les lieux, c'est le désarroi à l'image d'une dame de nationalité canadienne et d'origine algérienne, à la recherche de son fils disparu du nom de Bilhal Dahifoulha.

«Nous avons retrouvé l'ami de mon fils qui a été opéré à l'hôpital et il se porte bien. Il a témoigné à son réveil à l'hôpital que c'est mon fils qui l'a couvert lors des tirs.

Il a affirmé que mon fils serait décédé puisqu'il a reçu des balles. Nous avons fait le tour de certains hôpitaux en vain», a témoigné la mère de Bilhal Dahifoulha.