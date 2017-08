C'était la surprise générale dans la ville de Ouahigouya, le 11 août dernier. Le grand marché était fermé. Une altercation entre un agent de l'EPCD et son directeur en était la cause.

Les commerçants de Ouahigouya étaient consternés, le jeudi 11 août dernier dans la matinée, alors que chacun se précipitait pour ouvrir son commerce à l'effet de se voir empêcher de le faire.

La raison est que le personnel de l'Etablissement public communal pour le développement (EPCD) à qui est confiée la gestion du marché était en colère contre son premier responsable. Tout est parti de la suspension du salaire d'un mois d'un employé dudit établissement, selon les contestataires.

Et pour marquer leur solidarité avec ce collègue, ils ont maintenu la fermeture du marché pour exiger le rétablissement de son salaire. Que ne fut la surprise générale dans la ville de Ouahigouya, avec les commerçants qui se sont mêlés à la danse.

Cela se justifiait par le fait que les commerçants du marché ne sont pas en odeur de sainteté avec le directeur l'EPCD dans sa gestion du grand marché. Ils ont donc profité de l'occasion pour exprimer leur mécontentement.

Du siège de l'EPCD à la mairie, on pouvait entendre des propos du genre : « Non à la suspension du salaire de notre camarade » ; « Non à la dictature du directeur » ; « Non au pillage des biens communs » ; « Nous ne voulons plus de ce directeur», etc.

C'est dans la soirée que le bourgmestre de la ville, de retour de mission, en compagnie de ses plus proches collaborateurs, a fait le point de sa rencontre avec le syndicat des commerçants, les travailleurs de l'EPCD, ainsi que leur directeur, au cours d'une conférence de presse avec les Hommes de médias qu'il a lui-même animée.

Ayant donc entendu les uns les autres et s'étant aussi prêté aux questions des journalistes, Basile Boureima Ouédraogo, dans sa déclaration de sortie de crise et pour préserver la cohésion sociale, a pris des décisions courageuses parmi lesquelles le relèvement du directeur de l'EPCD, Baba Ouattara, de ses fonctions.

Un directeur intérimaire sera nommé pour la phase transitoire de la gestion du marché et un test de recrutement d'un directeur sera organisé.