Sierra Leone: Des centaines de morts dans des coulées de boues à Freetown

Le Président de la République, Alassane Ouattara, et son homologue sierra-léonais, Ernest Bai… Plus »

6 presumed dead - families stranded in Ferry drive lumley, regent homes #SierraLeone #flood tragedy Emergency 📞119 ONS 📞672 all network EDSA pic.twitter.com/W1Fs4cTNJ3

« Les gens ne sont pas habitués à ce type de météo, même si cela s'est produit l'année dernière également. Ils se sentent en difficulté maintenant, ils ont l'air vraiment paniqués », souligne Alfred Formah, qui rappelle que « la Sierra Leone est le pays le plus durement touché par les changements climatiques et le plus affaibli par cela, derrière le Bangladesh et la Guinée-Bissau ».

Les secours ont tenté de boucler la zone et d'évacuer les survivants. Mais ils évoluent dans ce qui ressemble maintenant à un lac. Ils sont débordés. « La catastrophe est si grave que je me sens brisé », lâche Victor Foh, le vice-président de la Croix-Rouge Sierra Leone qui s'est rendu sur place, dans la localité de Regent, où il rapporte que des centaines de corps gisent encore sous les débris.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.