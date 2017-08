Tunisie: La dernière ligne droite

Ce dernier a déjà vu et revu ses protégés respectivement face à l'USBG (1-1), l'OM (0-0) et une défaite face au SRS (2-0).

Ces trois tests furent bénéfiques à tous les niveaux, selon le staff technique. Ils ne peuvent que motiver encore davantage les Hammamlifois et servir les nouvelles recrues. Le coach banlieusard s'efforce en permanence d'apporter les correctifs aux insuffisances constatées au cours des entraînements. «Mon travail consiste à élever le niveau technique et aussi à aider les joueurs qui n'ont pas encore digéré la rélégation», a souligné Lotfi Sebti.

Abboud se fait attendre

Avec un effectif rénové et renforcé par des joueurs expérimentés, tels que Salama Kasdaoui, l'entraîneur saura tirer le maximum de ses joueurs. «Il est impératif de recruter trois autres joueurs pour redonner un équilibre à l'équipe. Mais je suis perplexe pour le "Sang et Or" Abboud qui n'a pas donné signe de vie. J'ai parlé avec Fadhel Ben Hamza pour voir avec l'Espérance et connaître le motif de l'absence de son joueur avec le CSHL», a encore affirmé Lotfi Sebti.

Tous les joueurs anciens et nouveaux, tels que Arbi Mejri, M'hadebi, Guelbi, Sahbani, Kasdaoui et autres sont en train de fournir les efforts nécessaires pour gagner une place de titulaire dans l'équipe et aider le CSHL à retrouver la Ligue 1. «Après le stage rassurant de mon équipe à Sousse, on retrouve notre terrain pour entamer un nouveau cycle d'entraînements avant de nous déplacer une seconde fois à Sousse».