Mali: Audit des marchés de l'Etat - Suspicion autour de 24 dossiers

Dans le cadre de l'audit des marchés de l'Etat, il ressort que 24 dossiers sont jugés litigieux par la commission. C'est le constat amer qui ressort dans la synthèse des travaux de la commission de validation des dossiers de la dette intérieure.

Cet audit avait pour mission d'identifier les dettes de l'Etat, afin de procéder à leur prise en charge, dans le respect des lois et règlements en vigueur au Mali. On indique que le montant de la dette fournisseur est estimé à 80.413.039.717 FCFA.

En raison de l'importance de cette dette aux fournisseurs, le Ministre de l'Economie et des Finances a décidé de créer, la Commission de validation des dossiers de la dette intérieure, aux fins de réexaminer l'ensemble des dossiers audités et transmis par le Cabinet EGCC afin de s'assurer de la légalité, de la régularité et de la sincérité de la dépense publique aux fins de leur validation.

Selon la commission, les critères de validation retenus sont l'existence, dans le dossier, d'un bon de commande ou bon de travail signé par l'ordonnateur.

«Le bordereau de livraison ou l'attestation de service fait ne doit pas comporter de rature, ni de surcharge, ni de blanco. De ce fait, les documents photocopiés et les doubles ne sont pas acceptés ».

La commission suggère le paiement d'un montant de 4.049.174.325 FCFA, au titre des Dossiers de la dette intérieure avec et sans protocoles d'accord transactionnels homologués par la Justice et des dossiers de dépenses engagées et non liquidées. Ce montant est de 6.060.620.936 FCFA environs. De même, 24 dossiers sont jugés litigieux.

«L'Etat usera les moyens pour assigner les auteurs en justice», indique les autorités.