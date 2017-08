Sénégal: Assainissement à Tambacounda - Des ouvrages d'une valeur de 7 milliards de FCfa pour améliorer le cadre de vie

« Le plan directeur des travaux de la phase prioritaire de Tambacounda vise l'amélioration du cadre de vie des populations, la protection de l'environnement et la santé des populations », souligne Famara Diédhiou, le chef de pool de Tambacounda et Matam du programme d'assainissement des 10 villes.

Ce réseau d'assainissement aura comme effet l'amélioration du cadre de vie dans la commune de Tambacounda qui compte plus de 100.000 habitants. Le maire de la commune, Mame Balla Lô, a félicité le président de la République pour ces investissements. « Des vidanges fréquentes sont supportées par des ménages. Et, les boues sont déversées dans des points en ville qui sont officiellement tolérés sans traitement. Cette situation entraîne la prolifération des maladies », a indiqué Mame Balla Lô.

Les autorités envisagent de construire deux collecteurs le long du fleuve Mamacounda et la pose de 52 km de conduite qui traversera les quartiers de Camp Navétane Gouye, Dépôt, Médina Coura, Gourel Diadié, dans une première phase. A cela, il faudra ajouter la réalisation de 1.500 branchements sociaux, la construction d'une station de pompage et des infrastructures de traitement des boues par lagunage.

