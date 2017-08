Tunisie: «Objectif - les Jeux olympiques 2020»...

«Je suis très ému par cette invitation. J'y serai avec le légendaire Sadok Kouka. Je vais profiter de ma présence pour parler de la Tunisie et aussi du karaté tunisien qui a beaucoup de qualités afin de s'illustrer aux prochains Jeux olympiques 2020. Une de mes priorités lors de ma visite sera de parler de mes expériences en tant que karatéka, en tant que sélectionneur National et aussi en tant qu'encadreur avec le club de la Garde nationale. Il faut donc absolument valoriser ma présence parmi les plus grands karatékas, choisis par les Japonais», affirme l'ex-sélectionneur national Moneen Hamouda. Il est à souligner que ce dernier possède également un diplôme d'entraîneur africain et mondial.

GN : un club hors pair

Riche d'une longue expérience acquise en Tunisie avec près de 500 combats et d'une centaine de stages de formation, Mohamed Moneen Hamouda a su reproduire dans le fameux club (la Garde Nationale) l'atmosphère qu'il avait connue lors de sa riche carrière. Le pari est réussi. Avec ce club, il a connu tous les honneurs, en remportant des titres et aussi à «fabriquer» des champions pour la Tunisie.

Avec des hommes de fer dévoués pour leur club, ce dernier est devenu un exemple de sérieux et de compétences. En effet, Lotfi Braham (président du club), Noureddine Ayari (SG), Imed Ben Driss (président de section de karaté) et Jalel Dridi (DTN) ont réussi à faire grandir le club et aussi à promouvoir le karaté sur des bases solides.