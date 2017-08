Tunisie/Maroc: La CAF appelle au soutien de la candidature du Maroc

«Dans sa démarche, le président de la CAF a reçu l'appui et l'adhésion des présidents des six unions zonales», indique la CAF ajoutant que M. Ahmad «se dit prêt à initier un rassemblement des forces vives du football africain pour convaincre la communauté mondiale, du bien- fondé et de l'opportunité de cette candidature africaine reposant sur de réelles capacités organisationnelles». La Fédération marocaine a annoncé vendredi avoir officiellement déposé auprès de la Fifa le dossier de candidature du Maroc pour l'organisation du Mondial-2026.

«A la suite du dépôt officiel de la candidature du Royaume du Maroc à l'organisation de la Coupe du Monde FIFA de Football pour l'édition 2026, le président de la CAF, M. Ahmad, prend acte de cette décision et appelle toutes les associations nationales africaines à unir leur efforts pour un soutien franc et massif à cette candidature», a écrit la CAF sur son site internet.

