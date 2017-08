Tunisie: La fièvre des prix au plus haut

Mieux encore, nos bouchers ont trouvé l'astuce pour valoriser leur marchandise. Celle-ci est vendue à la pièce selon différents prix. Le kg de gigot n'est pas celui des côtelettes ou du cou. En somme, nos « vaillants» commerçants nous en font voir de toutes les couleurs dans l'indifférence totale. D'un côté, les autorités ne semblent pas exercer le contrôle nécessaire et, de l'autre, le citoyen est occupé par ses vacances, ses sorties, ses festivals et ses réjouissances.

Par exemple, les pommes de terre sont vendues à 1.200 millimes le kilo, tandis que le prix maximum mentionné par la mercuriale est de 1.000. Ceci, sans parler des autres marchandises de consommation courante. On pense à la laitue, les haricots verts, les gombos (dont c'est la saison), etc.

