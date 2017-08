Mali: Le site Lejecos s'exporte sur les bords du fleuve Niger sous l'étuve de Lejecom

communiqué de presse

Le Journal de l'Economie Malienne (LEJECOM), première plateforme malienne à vocation nationale et sous régionale dédiée à l'information économique est en ligne depuis le 01 Juillet 2017.

Selon Mahamane Maiga, Directeur de la rédaction, LEJECOM a pour ambition de « positionner l'offre d'information économique au Mali à un niveau de qualité et de fiabilité, jamais atteint, mais aussi d'ouvrir un espace de dialogue pour les décideurs, les experts des secteurs de l'économie, des finances et banques, le secteur privé malien et les partenaires techniques et financiers du Mali ».

Pour autant estime M. Maiga, LEJECOM se veut un espace professionnel de partage d'informations fiables pour accompagner les évolutions du pays et combler le gap en ce qui concerne la production et la diffusion d'informations économique sur le Mali et la sous -région.

LEJECOM entend ainsi contribuer dans l'espace médiatique malien, à côté des autres organes de presse au pluralisme de l'information et à sa crédibilisation en parfaite collaboration avec ses autres confrères.

LEJECOM est également présent sur les réseaux sociaux et est visité à l'adresse url suivante : www.lejecom.com

Ses comptes Facebook et twiter sont :

Faacebook : https://www.facebook.com/LeJecom/

Twitter : @Le_Jecom

Pour toutes informations complémentaires merci de contacter la rédaction par email : lejecom@lejecom.com ou Mahamane Maiga Directeur de la rédaction au +223 6672 7990

RCCM : Ma.Bko.2017.B.6671 - Email : lejecom@lejecom.com -Tél : +22366727990- Dianéguéla Rue445 Porte 72