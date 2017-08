Burkina Faso: L'Union africaine condamne fermement l'attaque terroriste à Ouagadougou

communiqué de presse

Addis Abéba, le 14 août 2017

Le Président de la Commission de l'Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, a appris, avec une très profonde consternation, l'attaque terroriste perpétrée, dans la soirée du 13 août 2017, contre un restaurant de la capitale burkinabé, qui a entrainé de nombreuses pertes en vies humaines et des blessés.

Le Président de la Commission condamne fermement cette attaque ignoble contre des civils innocents et présente, au nom de l'UA, ses sincères condoléances aux familles des victimes et réaffirme l'entière solidarité de l'UA avec le peuple et le Gouvernement burkinabé dans cette nouvelle épreuve face à la menace terroriste qui pèse sur les pays de la région du Sahel.

Le Président de la Commission relève que cette attaque intervient au moment où le Burkina Faso, conjointement avec les pays de la région dans le cadre du G5-Sahel, et avec l'appui de la communauté internationale, déploie des efforts en vue du renforcement de la coopération sécuritaire pour mieux lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent dans la région.

Le Président de la Commission souligne, une fois encore, l'impératif d'efforts collectifs africains et internationaux toujours plus intenses et mieux coordonnés face à la menace croissante que constituent le terrorisme et l'extrémisme en Afrique.

Il réitère l'importance que revêt un appui toujours accru aux efforts des États de la région, dans le cadre des instruments africains et internationaux, ainsi que des mécanismes mis en place à ce jour comme le Processus de Nouakchott et le G5-Sahel.

A cet égard, il réaffirme la nécessite d'un soutien de la communauté internationale à la Force conjointe du G5-Sahel, dans le prolongement du communiqué de la 679ème réunion du CPS, entérinant le Concept d'opérations de la Force et de la résolution 2359 (2017) du 21 juin 2017 saluant l'initiative et invitant à l'appuyer.