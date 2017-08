Tunisie: Lotfi Sebti (entraîneur du Cshl) - «Je suis un entraîneur solitaire»

interview

Je compte sept accessions avec une remontée spectaculaire de l'USBen Guerdane, de la Division 4 à la Ligue 1; cette réputation est un nouveau souffle pour réaliser des objectifs définis par les dirigeants et surtout pour les joueurs. Mais je n'aime pas aussi qu'on ne me recrute que seulement pour faire accéder un club relégué en ligue 2.

En dépit de tout, j'aime les défis mais je pense que le moment est venu d'être plus ambitieux en entraînant des équipes visant le titre. Je rappelle que j'appartiens à la promotion de Chiheb Ellili, Ben Belgacem et Nabil Maâloul.

Paradoxe oblige, pourquoi toutes les équipes qui ont accédé en ligue 1 vous limogent après ?

Je ne comprends pas. C'est l'injustice du football. Toutefois il y a un club qui m'a promis d'être reconduit, c'est le Stade Tunisien. C'est un club structuré avec un président professionnel. Mais, j'ai décidé de quitter le club du Bardo en raison d'un désacord avec le vice-président qui a voulu intervenir dans mes choix.

Je suis contre ces façons. Je rappelle que le ST a gagné 8 matches sur 10 rencontres au play-off.

Vous avez choisi le risque en prenant les rênes du CSHL !

J'aime les défis. Le CSHL possède un CV impressionnant mais il a perdu de son prestige depuis 5 ans. Ce sera une aventure passionnante. J'ai trouvé un ensemble hammamlifois déçu d'être relégué en ligue 2. Nous allons cravacher dur pour remonter au plus vite parce que le CSHL sera l'équipe à battre; certes cette mission s'annonce difficile mais pas impossible.

Mais il y a beaucoup de joueurs qui ont quitté l'équipe seniors, Comment allez-vous remédier à ces défaillances?

Certes, à part trois ou quatre de l'équipe rentrante, tout le reste comme Zekri, Meskini, Bouslimi et les étrangers ont quitté le club.

Nous avons fait appel à des joueurs expérimentes tels que Kasdaoui pour nous aider à surmonter les obstacles de la ligue 2.

Mais j'ai besoin de trois joueurs dans chaque compartiment pou lutter convenablement pour l'accession. Et j'en ai parlé au président du CSHL pour les avoir. J'attends aussi l'arrivée du «sang et or» Abboud qui tarde à reprendre les entraînements avec le groupe.

Comment s'est déroulé le stage de Sousse?

Sous de bons auspices. Tout le groupe a bien travaillé physiquement. J'ai profité de ce stage de Sousse pour voir à l'œuvre l'équipe après une bonne préparation à Hammam-Lif.

Les trois rencontres jouées en amical m'ont permis d'avoir une idée sur tous les joueurs mais dommage que Abboud était absent.

La ligue 2 est assez différente de la ligue 1, comment les joueurs hammam-lifois ont vu ce changement ?

L'engagement physique sera pour nous une arme fatale. Il faut que mes joueurs s'y habituent. La ligue 2 est difficile et assez stressante, on doit être présent physiquement et aller rapidement au but.

La saison va commencer au mois prochain. Quatre équipes expérimentées telles que l'ASM, EGSG, l'ASK et l'ESHS seront présentes et il faut que nous soyons sur nos gardes pour surmonter tous les obstacles.

Comment voyez-vous la formule de la ligue 2 ?

Les play-offs seront très acharnés. Dix journées seront assez passionnantes avec la présence de clubs qui luttent sans merci pour l'accession. La concurrence sera très rude. Le CSHL doit être sur ses gardes.

Quel est votre programme d'action pour que votre équipe soit prête le jour «j» ?

Après le stage concluant à Sousse ponctué par trois rencontres amicales, le groupe va reprendre aujourd'hui, lundi, les entraînements à Hammam-Lif, en espérant avoir Abboud et les trois nouvelles recrues. Et le 21, on fera un autre stage à Sousse pour entamer le dernier volet de la préparation.