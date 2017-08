Ile Maurice: Pravind Jugnauth - «On va terminer l'année avec une croissance de 7% dans la construction»

C'est un Pravind Jugnauth optimiste qui a pris la parole en ce lundi 14 août 2017. «On va terminer l'année avec une croissance de 7 % dans le secteur de la construction. En 2014, ce secteur avait enregistré une décroissance de 8 %», a-t-il notamment dit. Le Premier ministre intervenait lors d'une visite des unités résidentielles du projet de logement et de golf Mont Choisy le Parc dans le Nord. «Avec les projets du secteur privé, je peux vous assurer qu'on va casser le record dans ce secteur.»

Le «record», c'est aussi en termes d'investissements directs étrangers (Foreign Direct Investment, FDI). «Nous allons casser le record des FDI encore cette année», a prédit le chef du gouvernement et ministre des Finances. Le montant des investissements directs étrangers a connu une croissance de 6,2 %, a-t-il ajouté.

«Il faut que les gens aient confiance dans un pays. Ils sentent qu'ils ne seront pas perdants quand ils investissent à Maurice. La croissance va amener le progrès et des emplois.» Pravind Jugnauth a fait valoir que la croissance est «partout» : dans les services financiers, dans le tourisme, dans le secteur des technologies de l'information et de la communication etc. Il a aussi indiqué que le gouvernement dépensera Rs 4,9 milliards dans les infrastructures dans les villes et villages.

Mont Choisy le Parc

Le Premier ministre a aussi commenté le projet Mont Choisy le Parc qui va générer 2 000 emplois. Ce projet a nécessité des investissements de Rs 8 milliards sur trois ans et ramènera des investissements étrangers de Rs 9,5 milliards. La majorité des appartements ont déjà été vendus, a-t-il fait remarquer. «Cela montre que les gens ont confiance en Maurice et qu'ils apprécient le niveau et la qualité du développement», a insisté le Grand argentier.

Pravind Jugnauth a fait ressortir que le Board of Investment a approuvé 38 projets similaires qui vont requérir des investissements d'à peu près Rs 30 milliards et qui peuvent apporter des investissements directs étrangers de Rs 45 milliards.

Mont Choisy le Parc, c'est 210 unités résidentielles et 18 trous d'un parcours de golf. Ce complexe immobilier, dont le premier coup de pioche a été donné en août 2015, comprend aussi un club house. Quatre grands entrepreneurs et une dizaine de sous-entrepreneurs ont été engagés.

Le promoteur est le Mont Choisy Group. Vincent Rogers, président du conseil d'administration du groupe, a, entre autres, exprimé son vœu que «que dans quelques mois, le Premier ministre puisse inaugurer le parcours de golf».

Vincent Rogers a également confié qu'il rêve que Mont Choisy aille de l'avant avec des développements du type de smart city. «La compagnie de Mont Choisy trouve qu'elle est capable de faire un pont entre Triolet et Grand-Baie», a-t-il lancé.

Quand Pravind Jugnauth renforce sa sécurité

Le Premier ministre a accentué la sécurité autour de sa personne. En atteste cette photo.

Le nombre d'officiers affectés à la Very Important Person Security Unit a en effet augmenté. Ils ont empêché la presse de s'approcher de Pravind Jugnauth.