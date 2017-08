Madagascar: Entrepreneuriat - Tenue du Forumess 4e édition

L'économie sociale et solidaire prend de l'ampleur.

Le Forumess (Forum malgache de l'Économie sociale et solidaire), pour sa quatrième édition regroupera plus d'ONG, VOI (Vondron'olona ifotony), mutuelles, associations, coopératives et entreprises sociales venant des quatre coins de l'Ile.

La grande rencontre entre ces acteurs et entrepreneurs économiques sociaux et solidaires se tiendra du 19 au 23 Septembre à Mahajanga, si l'édition 2016 s'est tenue à Fianarantsoa.

« Le Forumess 2017 verra la participation d'acteurs internationaux qui échangeront des points de vue avec les acteurs malgaches », explique l'Association Afaka (Asa fa tsy kabary) initiatrice du Forum.

« Leadership, gestion et bonne gouvernance, législation et responsabilités, atelier, conférence-débat, table-ronde et descente sur terrain marqueront cette manifestation, qui veut impacter toujours plus sur le côté social et solidaire des projets à entreprendre, et notamment les futurs acteurs sociaux et solidaires de Mahajanga », continue Tianasoa Razafintsialonina, président de l'Afaka.

Une journée spéciale sera consacrée aux coopératives.